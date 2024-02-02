Tarım ve gıda sektöründen başarılı büyüme

Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörü, 2023 yılında gösterdiği performansla ekonomiye büyük katkı sağladı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre, sektör geçen yıla göre ihracatta %4,92'lik bir artışla 26,49 milyar dolarlık bir başarıya imza attı.

İhracat ve ithalat rakamlarında dikkat çekici gelişmeler

2023 yılında sektörün ihracatı, bir önceki yıla kıyasla %4,92 artarak 26,49 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise %3,46 artışla 21,13 milyar dolar oldu. Bu rakamlar, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektöründeki dengeli büyümesini ve dış ticaretteki güçlü konumunu gösteriyor.

Ürün bazında ihracat ve ithalat liderleri

2023 yılında ihracatta öne çıkan ürünler arasında 1 milyar 465,1 milyon dolar ile un, 985,1 milyon dolar ile fındık içi ve 954,7 milyon dolar ile rafine ayçiçeği yağı yer aldı. İthalatta ise en fazla ithal edilen ürünler 3 milyar 402,4 milyon dolar ile buğday, 1 milyar 679,3 milyon dolar ile soya fasulyesi ve 1 milyar 303,9 milyon dolar ile ham ayçiçeği yağı oldu.

Dış ticaret dengesi pozitif yönde

Tarım, gıda ve içecek sektöründe 2023 yılında dış ticaret dengesi, önceki yıla kıyasla %11,11 artışla 5,36 milyar dolar fazla verdi. Bu, Türkiye'nin bu sektörlerdeki ürünlerin dünya pazarlarındaki rekabet gücünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İhracat ve ithalatta öne çıkan ülkeler

2023 yılında Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ürünleri ihracatında Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya başı çekerken, ithalatta ise Rusya ve Ukrayna en fazla ürün alınan ülkeler oldu. Bu durum, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ticaret ağlarında önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Sektörel başarı ve gelecek Vizyonu

Tarım, gıda ve içecek sektörünün 2023 yılındaki başarısı, Türkiye'nin bu alanlardaki potansiyelini ve küresel pazarlardaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı. Sektörün gelecekte de ihracatını artırarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunması bekleniyor.

Bu başarı hikayesi, Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörlerindeki dinamizmini ve küresel pazarlardaki rekabetçi konumunu vurguluyor. 2023 yılında kaydedilen %4,92'lik ihracat artışı, sektörün gelecek yıllarda da büyümesinin sürdürülebilir olacağının bir işareti olarak görülüyor.