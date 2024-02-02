Kauçuk fabrikasında korku dolu anlar!

İki İşçi Dumandan Etkilendi

Acil Müdahale Gerekti başlığında, yangından çıkan dumanlar nedeniyle iki işçi sağlık sorunları yaşadı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen işçilere ilk yardım müdahalesinde bulundu. Şükürler olsun ki, herhangi bir ciddi sağlık sorunu olmadan olay atlatıldı.

Sebep Henüz Belirsiz

Yangının çıkış sebebi hakkında Nedeni Araştırılıyor başlığı altında, henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, fabrikanın yönetim kurulu başkanı İrfan Civak, olası bir elektrik kontağı sorunundan şüphelenildiğini belirtti. Civak, fabrikanın yangına karşı önlemleri olduğunu, ancak bu olayın beklenmedik bir durum olduğunu ifade etti.

Önlemler Arttırılacak

Güvenlik Önlemleri Güçlendirilecek alt başlığında, yaşanan bu olayın ardından fabrikada yangın güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağı duyuruldu. Civak, yangın eğitimine sahip personelin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin etkin çalışması sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildiğini vurguladı.

Üretim Devam Edecek

Üretim Kesintisiz Devam başlığı altında, yangın sonrası fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana gelmiş olsa da, fabrika yönetimi üretimin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Civak, "İnşallah yarın sabah üretimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyerek fabrikanın direncini ve çalışma azmini ortaya koydu.