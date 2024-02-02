Bankacılık sektöründe mevduat fırtınası: 15 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye'nin bankacılık sektörünün sağlam bir büyüme sergilediğini gösteriyor. Özellikle mevduat miktarlarındaki ve kredi hacmindeki artışlar, ekonominin canlılığını ve vatandaşların bankacılık sistemine olan güvenini ortaya koyuyor.

Mevduat miktarında büyük sıçrama

26 Ocak ile biten haftada, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya kıyasla 76 milyar 220 milyon 145 bin lira artarak 15 trilyon 491 milyar 287 milyon 458 bin liraya ulaştı. Bu artış, hem Türk Lirası (TL) cinsinden mevduatlarda hem de yabancı para (YP) cinsinden mevduatlarda görüldü. TL mevduatları yüzde 0,3 artışla 8 trilyon 861 milyar 301 milyon 781 bin lira olurken, YP mevduatları yüzde 0,9 artarak 6 trilyon 44 milyar 84 milyon 893 bin liraya yükseldi.

Yabancı para mevduatında istikrarlı büyüme

Bankalardaki toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 275 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın büyük bir kısmı, 178 milyar 377 milyon dolar ile yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre, 26 Ocak itibarıyla 1 milyar 232 milyon dolarlık bir artış kaydedildi.

Kredi hacminde dikkat çekici artışlar

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 artarak 1 trilyon 440 milyar 456 milyon 131 bin lira oldu. Taksitli ticari kredilerde ise yüzde 2,3'lük bir artışla 1 trilyon 313 milyar 552 milyon 465 bin lira seviyesine ulaşıldı. Kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 588 milyar 532 milyon 312 bin liraya çıktı. Bu rakamlar, tüketicilerin ve işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı genişlemenin altını çiziyor.

Sektörel güvenin göstergesi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi, 26 Ocak ile biten haftada 92 milyar 152 milyon 417 bin lira artarak 11 trilyon 389 milyar 691 milyon 561 bin liraya yükseldi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik bir artış anlamına geliyor ve Türkiye'nin bankacılık sektöründe yaşanan büyümenin ve ekonomik canlılığın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin bankacılık sektörü, mevduat ve kredi hacmindeki rekor artışlarla güçlenmeye devam ediyor. Bu büyüme, ekonomik istikrarın ve vatandaşların bankacılık sistemine olan güveninin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.