Çarpışan Tofaşlar yürekleri ağza getirdi

Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı
Edinilen bilgilere göre, K.C. yönetimindeki 67 EV 506 plakalı Tofaş marka otomobil, hatalı bir dönüş yaparak tali yola girmeye çalışırken, aynı yönde seyir halinde olan Murat S.'nin kullandığı 67 EZ 776 plakalı diğer Tofaş marka araç ile çarpıştı. Bu tehlikeli hareket, zincirleme bir kazanın tetiklenmesine neden oldu ve her iki sürücü ile birlikte U.İ. isimli yolcu yaralandı.
Hızlı Müdahale ve Soruşturma
Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Gökçebey Devlet Hastanesi'ne nakletti. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi, bu da soruşturmayı yürüten yetkililere önemli kanıtlar sağladı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kazanın tam nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.