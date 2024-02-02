- Asayiş

Çarpışan Tofaşlar yürekleri ağza getirdi

Zonguldak, dün akşam saatlerinde endişe verici bir trafik kazasına sahne oldu. Zonguldak-Ankara karayolunun Çaydeğirmeni bölgesinde, iki Tofaş marka otomobilin karıştığı kaza, yerel sakinleri ve yolcuları dehşete düşürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Çarpışan Tofaşlar yürekleri ağza getirdi mask
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Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı

Edinilen bilgilere göre, K.C. yönetimindeki 67 EV 506 plakalı Tofaş marka otomobil, hatalı bir dönüş yaparak tali yola girmeye çalışırken, aynı yönde seyir halinde olan Murat S.'nin kullandığı 67 EZ 776 plakalı diğer Tofaş marka araç ile çarpıştı. Bu tehlikeli hareket, zincirleme bir kazanın tetiklenmesine neden oldu ve her iki sürücü ile birlikte U.İ. isimli yolcu yaralandı.

Hızlı Müdahale ve Soruşturma

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Gökçebey Devlet Hastanesi'ne nakletti. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi, bu da soruşturmayı yürüten yetkililere önemli kanıtlar sağladı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kazanın tam nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
# otomobil

02 Şub 2024 - 09:48 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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