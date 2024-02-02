Çarpışan Tofaşlar yürekleri ağza getirdi

Hatalı Dönüş Kazaya Yol Açtı

Edinilen bilgilere göre, K.C. yönetimindeki 67 EV 506 plakalı Tofaş marka otomobil, hatalı bir dönüş yaparak tali yola girmeye çalışırken, aynı yönde seyir halinde olan Murat S.'nin kullandığı 67 EZ 776 plakalı diğer Tofaş marka araç ile çarpıştı. Bu tehlikeli hareket, zincirleme bir kazanın tetiklenmesine neden oldu ve her iki sürücü ile birlikte U.İ. isimli yolcu yaralandı.

Hızlı Müdahale ve Soruşturma

Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Gökçebey Devlet Hastanesi'ne nakletti. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi, bu da soruşturmayı yürüten yetkililere önemli kanıtlar sağladı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kazanın tam nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.