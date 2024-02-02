- Ekonomi

Otomotiv pazarı yeni yıla hızlı başladı

Türkiye otomotiv pazarı, 2024'ün ilk ayında rekor bir başlangıç yaparak, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında %56,6 artışla 79 bin 701 adede ulaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Otomotiv pazarı yeni yıla hızlı başladı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye otomotiv pazarı, yeni yıla hız kesmeden devam ediyor. Sıkılaşan kredi koşullarına ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, otomotiv sektöründeki talep soğuk havaları ısıtacak kadar sıcak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 79 bin 701 adede ulaşarak Ocak ayı rekorunu kırdı.

Otomobil satışlarında büyük sıçrama

Ocak ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,7 artarak 64 bin 41 adet olarak gerçekleşti. Bu artış, otomobil satışlarında son yılların en büyük sıçraması olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı da %15,1 artışla 15 bin 660 adet satışa ulaştı, bu da sektörün geniş bir yelpazede büyüdüğünün göstergesi.

On yıllık ortalamaları bile geride bıraktı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu başarısı, son on yılın Ocak ayı ortalama satışlarını da geride bıraktı. Pazar, 10 yıllık Ocak ayı ortalamalarına göre %131,2 artış gösterdi. Otomobil pazarındaki artış %147,1 olarak kaydedilirken, hafif ticari araç pazarı %82,9'luk bir artışla on yıllık ortalamanın oldukça üzerine çıktı.
# otomobil, hız, kredi

02 Şub 2024 - 09:49 - Ekonomi

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL