Otomotiv pazarı yeni yıla hızlı başladı

Türkiye otomotiv pazarı, yeni yıla hız kesmeden devam ediyor. Sıkılaşan kredi koşullarına ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, otomotiv sektöründeki talep soğuk havaları ısıtacak kadar sıcak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 79 bin 701 adede ulaşarak Ocak ayı rekorunu kırdı.

Otomobil satışlarında büyük sıçrama

Ocak ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,7 artarak 64 bin 41 adet olarak gerçekleşti. Bu artış, otomobil satışlarında son yılların en büyük sıçraması olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı da %15,1 artışla 15 bin 660 adet satışa ulaştı, bu da sektörün geniş bir yelpazede büyüdüğünün göstergesi.

On yıllık ortalamaları bile geride bıraktı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu başarısı, son on yılın Ocak ayı ortalama satışlarını da geride bıraktı. Pazar, 10 yıllık Ocak ayı ortalamalarına göre %131,2 artış gösterdi. Otomobil pazarındaki artış %147,1 olarak kaydedilirken, hafif ticari araç pazarı %82,9'luk bir artışla on yıllık ortalamanın oldukça üzerine çıktı.