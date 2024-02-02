Teknoloji devi Apple, Çin pazarında sarsıldı

Teknoloji devi Apple, genel olarak güçlü bir bilanço sunmasına rağmen, Çin'deki satışlardaki beklenmedik düşüşle yatırımcılarını endişelendirdi. 30 Aralık'ta sona eren çeyrekte, Apple'ın Çin gelirleri yüzde 13 azalarak 20,8 milyar dolara düştü. Bu, 2020'den bu yana Aralık çeyreğinde kaydedilen en düşük Çin hasılatı olarak tarihe geçti.

Beklentilerin altında bir performans

Analistlerin 23,5 milyar dolarlık bir Çin hasılatı beklediği Apple için bu düşüş, pazardaki zorlu koşulların bir göstergesi oldu. Apple CFO'su Luca Maestri, Çin'deki satış düşüşünden duydukları memnuniyetsizliği dile getirirken, mevcut çeyrek için hasılat büyümesinin yatay seyredeceğini öngördü.

Çin'de artan rekabet ve tüketim harcamalarındaki yavaşlama

Apple'ın Çin'deki gelir düşüşü, tüketim harcamalarının yavaşlaması ve özellikle Huawei gibi yerel rakiplerin artan rekabeti nedeniyle yaşandı. Huawei, yeni nesil telefonlarını piyasaya sürerek Çin'deki siparişlerini yüzde 36 artırdı ve Apple'ın pazardaki payını olumsuz etkiledi.

Genel bilanço başarısına rağmen hisselerde düşüş

Apple, söz konusu çeyrekte hasılatını yüzde 2,1 artırarak 119,6 milyar dolarla analist beklentilerini aşmayı başardı. Ancak Çin'deki düşüş, şirketin genel başarısını gölgeledi ve Apple hisseleri vadeli piyasada yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Bu durumun aksine, Meta Platforms ve Amazon gibi diğer teknoloji devleri, maliyet tedbirleri ve işgücü kesintileri sayesinde 2023'te güçlü bir bilanço sergiledi. Meta, 40,1 milyar dolar hasılat ve 14 milyar dolar kar ile beklentileri aştı. Amazon ise hasılatını yüzde 14 artırarak 70 milyar dolara çıkardı ve hisseleri vadeli piyasada önemli oranda yükseldi.