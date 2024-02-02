31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi MHP’nin Bolu’da vaatleri bu defa amatör sporculara

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak Bolu Amatör Kümede A Grubunda puan farkıyla liderliğini sürdüren GLS grup Aladağspor'u ziyaret etti. Sporu oldukça seven ve amatör spora gönül verdiğini her fırsatta dile getiren Durak, Aladağspor'un Sümer mahallesindeki tesislerinde kulüp yönetimi ve taraftarı ile bir araya geldi.

Projeler hazır

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak tesislerin almadığı büyük katılımın olduğu toplantıda Amatör takımlar için büyük projelerinin olduğunu, sahalardan, spor tesislerine kadar birçok projesinin hazır olduğunu belirtti. Durak ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşayan amatör kulüpler için yıllık hem malzeme hem nakdi giderler noktasında Bolu ASKF'ye kaynak aktarılacağını belirtti.

Belediye’nin Özel Kalem bütçesinden karşılayacak

Seçimin ardından ilk iş olarak Amatör kulüplere destek olmak için gerekenin yapılacağını belirten Durak “31 Mart’tan sonra ilk işimiz Amatör kulüplere maddi ve manevi destek olmak. Hiç bir amatör kulüp malzeme parası, yemek parası, deplasman parası aramayacak. Saha, tesis sorunu yaşamayacak. Her şeyden önemlisi maddi sorunu olmayacak. Siz sadece sporcu yetiştireceksiniz, Bolu'ya madalya ve başarı getireceksiniz, gerisini biz halledeceğiz" dedi.

“Siz yeter diyene kadar devam”

Amatör spor için "Siz yeter diyene kadar" tüm imkânları zorlayacaklarını belirten Durak "Bolu Belediyesinin Özel Kalem bütçesi var. Biz buradaki bütçemizi gençlerimize spor yapma olanağı sunan amatör spor klüplerimiz için kullanacağız. Belediyede tasarruf konusunda büyük adımlar atacağız. Ve bu tasarruftan elde edilen gelirleri yine Bolumuz için kullanacağız. Sizlere de söz veriyorum amatör kulüplere her yıl nakdi ve malzeme yardımı yapacağım. Hiç bir kulübümüzün maddiyatla, tesisle, malzeme ile sorunu olmayacak. Amatör spor kulüplerimizin yöneticileri vakitlerini bu tarz sorunları çözmek için değil, vakitlerini gençlerimizin spor alanında başarı kazanması için harcayacaklar” dedi.