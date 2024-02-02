Kedinin neden idrar yapamadığı hayrete düşürdü!

Kedilere Özgü Bir Sorun
Veteriner Hekim Gökmen Koç, kısırlaştırılan her 10 vakadan 4'ünde bu tür şikayetlerin görüldüğünü belirtiyor. Bu tür durumlarda ilk şüphelenilen sorun, kabızlık oluyor. Kedilerin kumda uzun süre vakit geçirmesi de bu sorunun işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yapılan tetkikler, idrar kesesinin dolu olduğunu ortaya koydu. Röntgen ve ultrason görüntüleri de bu tespiti doğruladı.
Zorlu Bir Ameliyat Süreci
Veteriner hekimler, kediyi hemen anestezi altında alarak müdahale etmeye başladılar. Kristallerin atılması için ortalama yarım saat ila 40 dakika süren zorlu bir sondalama işlemi gerçekleştirildi. Hekimler, idrar yolunu açmadan sondalamanın riskli olduğunu vurguluyorlar. İdrar kesesinin temizlenmesi ve tuzların eritilmesi amacıyla özenle çalışıldı.
Tedavi Süreci ve Öneriler
Veteriner Hekim Gökmen Koç, kedide üç gün boyunca sondanın takılı kalacağını ve sonrasında diyet mamaları ve vitamin takviyeleri ile hastanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceğini açıklıyor. Bu tür sorunların erken teşhisinin önemini vurgulayan Koç, kedilerin düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye ediyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.