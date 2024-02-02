Kedinin neden idrar yapamadığı hayrete düşürdü!

Kedilere Özgü Bir Sorun

Veteriner Hekim Gökmen Koç, kısırlaştırılan her 10 vakadan 4'ünde bu tür şikayetlerin görüldüğünü belirtiyor. Bu tür durumlarda ilk şüphelenilen sorun, kabızlık oluyor. Kedilerin kumda uzun süre vakit geçirmesi de bu sorunun işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak yapılan tetkikler, idrar kesesinin dolu olduğunu ortaya koydu. Röntgen ve ultrason görüntüleri de bu tespiti doğruladı.

Zorlu Bir Ameliyat Süreci

Veteriner hekimler, kediyi hemen anestezi altında alarak müdahale etmeye başladılar. Kristallerin atılması için ortalama yarım saat ila 40 dakika süren zorlu bir sondalama işlemi gerçekleştirildi. Hekimler, idrar yolunu açmadan sondalamanın riskli olduğunu vurguluyorlar. İdrar kesesinin temizlenmesi ve tuzların eritilmesi amacıyla özenle çalışıldı.

Tedavi Süreci ve Öneriler

Veteriner Hekim Gökmen Koç, kedide üç gün boyunca sondanın takılı kalacağını ve sonrasında diyet mamaları ve vitamin takviyeleri ile hastanın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceğini açıklıyor. Bu tür sorunların erken teşhisinin önemini vurgulayan Koç, kedilerin düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye ediyor.