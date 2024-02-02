Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor, Fatih Karagümrük’ten Samed Onur ile anlaştı!

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Sakaryaspor, transfer piyasasında önemli bir hamle yaparak Fatih Karagümrük'ten Samed Onur'u kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı takım, bu transfer ile kadrosunu güçlendirirken, Samed Onur'un tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor.
Samed Onur kimdir?
Son dönemlerde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Samed Onur, Fatih Karagümrük forması altında sergilediği oyunlarla birçok takımın transfer listesinde yer alıyordu. Orta saha pozisyonunda görev yapan genç oyuncu, sahadaki liderliği ve oyun zekasıyla biliniyor. Sakaryaspor'un yeni transferi, takımın orta saha performansını artırmak ve ligdeki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.
Transferin detayları ve Sakaryaspor'un hedefleri
Sakaryaspor, Samed Onur ile sözleşme imzalayarak resmi duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Yeşil-siyahlılar, bu transferle birlikte ligdeki rekabetçi gücünü artırmayı ve yukarı sıralar için iddialı bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Samed Onur'un tecrübesi ve saha içi vizyonu, Sakaryaspor'un bu sezonki performansına önemli katkılar sağlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.