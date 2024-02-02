2024 şap aşısı zorunluluğu, cezası çok ağır

Şap Aşısı Zorunluluğu ve İdari Yaptırımlar

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca, 2024 yılında hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarına şap aşısı yaptırmaları zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluğa uymayan yetiştiricilere 73 bin 143 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Bu önlem, şap hastalığının yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak için alınmıştır.

Şap Hastalığı ve Aşılamanın Önemi

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlar arasında hızla yayılan, akut ve zoonotik bir viral enfeksiyondur. Bu hastalık, sığır, manda, koyun, keçi, domuz ve yabani çift tırnaklı hayvanları etkileyebilir. Aşılama, şap hastalığının kontrolü ve yayılmasının önlenmesinde kritik bir rol oynar.

2024 Yılında Uygulanacak Aşı Programı

2024 yılında, şap hastalığına karşı mücadele kapsamında, her yıl rutin olarak uygulanan iki doz aşı sayısı üçe çıkarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yıl ilk kez uygulanacak olan 'Baskın Aşılama Programı'nı 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu program, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla başlatıldı.

Aşı Bedeli ve Uygulama Detayları

Bu aşılama programı kapsamında, üreticilerden aşı uygulama ücreti dışında herhangi bir aşı bedeli alınmayacak. 250 milyon TL maliyet bedelli aşılar, şap enstitüsü tarafından üretilecek ve ülke genelindeki büyükbaş hayvanlara uygulanacak. Aşılama programı, ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Aşılama Programının Önemi ve Hayvan Sağlığı

Bu aşılama programı, hayvan hastalıklarına karşı etkin bir mücadele sağlayarak, hayvan varlığının korunmasını ve büyük ekonomik kayıpların önlenmesini amaçlamaktadır. Yetiştiricilerin bu programa aktif katılımı, şap hastalığı ile mücadelede büyük önem taşımaktadır.

İdari Yaptırımlar ve Yetiştiricilere Çağrı

Şap aşısı yaptırmayan hayvan yetiştiricilerine uygulanacak 73 bin TL idari para cezası, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını önleme amacıyla getirilen ciddi bir yaptırımdır. Yetiştiricilerin, hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu önlemler ve yaptırımlar, hayvan sağlığını koruma ve hayvan hastalıklarının yayılmasını önleme konusunda önemli bir adım olarak görülmektedir. Hayvan yetiştiricilerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri, hem kendi çıkarlarına hem de genel hayvan sağlığına katkıda bulunacaktır. Bu yaptırımlar, hayvan sağlığı ve refahının korunması için hayati önem taşımaktadır.