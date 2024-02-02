Belediye çalışanlarına rekor zam!

Başkan Tekin İşçilere Dev Zam Müjdesi Verdi

Alaplı Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ile masaya oturdu ve yapılan sözleşme sonucunda işçilere müjdeli bir haber verdi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin liderliğindeki belediye yönetimi, işçilerin maaşlarını önemli bir şekilde artırdı. En düşük maaşı alan işçiler, bu anlaşma ile büyük bir zam almış oldu.

Maaşlar Yüzde 90 Arttı

Yapılan toplu iş sözleşmesine göre, Alaplı Belediyesi Personel Ltd.Şti.’de çalışan işçilerin en düşük maaşı 16 bin 795 liradan 32 bin liraya yükseltildi. Kadrolu işçilerin ise en düşük maaşı 22 bin 200 liradan 37 bin liraya çıkarıldı. Bu anlaşma, işçilerin maaşlarında yüzde 90'a varan bir artış anlamına geliyor.

Başkan Tekin İşçilerin Sevgisiyle Karşılandı

Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı törende, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, işçiler tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandı. Meşalelerin yanı sıra sloganlarla desteklenen Başkan Tekin, salonu alkışlarla doldurdu. İşçiler, Başkan Tekin'i bağrına bastı.

Alaplı Belediyesi'nin 58. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Aynı zamanda Alaplı Belediyesi'nin 58. kuruluş yıl dönümü de bu özel günde kutlandı. Başkan Tekin, kurucu Belediye Başkanlarına teşekkür ederek, geçmişte ve şu anki belediye başkanlarına minnettarlığını dile getirdi.

İşçi Dostu Bir Belediye Yönetimi

Başkan Tekin, işçilere hitaben yaptığı konuşmada, belediye yönetiminin her zaman işçilerin haklarına saygı duyduğunu vurguladı. Tekin, işçilere adil bir şekilde ödemelerin yapılacağının altını çizdi.

Siyasi Ayrımcılığa Yer Yok

Başkan Tekin, göreve geldikleri günden bu yana siyasi ayrımcılığa yer vermediklerini ve herkesin düşüncesine saygı duyduklarını belirtti. Alaplı Belediyesi'nin bir aile olduğunu ve birlikte çalışarak başaracaklarını ifade etti.

Belediye-İş Sendikası Teşekkür Etti

Programda söz alan Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkürlerini iletti. İşçi dostu bir belediye başkanının yanında oldukları için memnuniyetlerini dile getiren Karataş, ek protokolün işçilere ve belediyeye hayırlı olmasını diledi.