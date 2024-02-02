Trendyol 1.Lig’de Göztepe ve Altay 66. kez karşı karşıya!

Rekabette ise Altay, 26 galibiyetle öne çıkıyor, Göztepe ise 14 galibiyetle yanıt veriyor. Her iki takımın da farklı hedeflerle sahaya çıkacağı bu mücadelede, Altay puanlarla düşme hattından uzaklaşmayı amaçlarken, Göztepe ise liderlik yarışında hata yapmak istemiyor.

Altay'ın deplasman sıkıntısı

Bu sezonun istatistiklerine bakıldığında, Altay deplasmanda sadece 1 galibiyet elde ederken, Göztepe ise iç sahada 6 galibiyet kazanarak güçlü bir performans sergiledi. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanarak rakibine üstünlük kurmuştu. Bu derbinin heyecanla beklenen bir diğer özelliği ise hakem Alpaslan Şen'in düdük çalacak olması. Yardımcı hakemler Nurettin Dinçer Demir ve Serdar Soydan olurken, dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olarak görev alacak.

Biletler tükeniyor!

Göztepe'nin ev sahibi olarak düzenleyeceği bu İzmir derbisi için biletlerin hızla tükendiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüp, VIP, Batı, Doğu, Güney ve Kuzey tribünlerinden satışa sunulan biletlerin tamamının tükenmiş olduğunu duyurdu. Ancak misafir tribün bilet satışları hala devam ediyor.

Altay taraftarı maçta yok!

Siyah-beyazlı Altay taraftarları ise İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği deplasman tribünündeki yerlerine erişemeyecekler. Bu nedenle Göztepe taraftarları, tribünlerdeki coşkuyu sadece kendi sesleriyle değil, rakiplerinin sesleriyle de yükseltecekler.