Asayiş olayları aldı başını gidiyor!

Asayiş Olaylarında Artış

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 2023 yılında ildeki asayiş olaylarının yüzde 2.6 arttığını açıkladı. Bu artışın önceki yıla göre yaşandığını belirten Vali Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini ifade etti.

Suçlarla Mücadelede Başarı

Vali Yavuz, suçlarla mücadelede elde ettikleri başarıları da paylaştı. Karabük'te 2023 yılında toplam 9 bin 49 şahsa adli işlem yapıldığını, 252 şahsın tutuklandığını ve 189 şahsın adli kontrole tabi tutulduğunu söyledi. Ayrıca, Karabük'ün suç aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

Göçmen Kaçakçılığı ve Terörle Mücadele

Vali Yavuz, göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele çalışmalarını da değerlendirdi. Toplam 773 kişinin sınır dışı edilmek üzere işleme tabi tutulduğunu ve 33 terör operasyonunda 53 şahsın yakalandığını bildirdi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede de önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Vali Yavuz, 2023 yılında 302 operasyon yapıldığını ve 151 şahsın yakalandığını açıkladı. Ayrıca, ele geçirilen uyuşturucu miktarlarını detaylı bir şekilde paylaştı.

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında alınan tedbir kararı sayısının arttığını aktaran Vali Yavuz, kadına karşı şiddetin önlenmesi için bütüncül bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Ayrıca, KADES uygulamasının vatandaşların şiddet olaylarını bildirmek için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Trafik Kazalarının Önlenmesi

Trafik kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Vali Yavuz, 2023 yılında meydana gelen trafik kazaları ve denetimler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, motosikletlerin karıştığı kazaların artışına dikkat çekti.

112 Acil Çağrı Merkezi İstatistikleri

Vali Yavuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemine vurgu yaparak, 2023 yılında yapılan çağrı istatistiklerini paylaştı. Ancak asılsız çağrıların önemli bir sorun olduğunu da belirtti.