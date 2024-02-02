Ayı ve domuz popülasyonundaki artış çiftçileri alarm durumuna geçirdi

Karadeniz'deki Yaban Hayatı Sorunları Büyüyor

Karadeniz Bölgesi, verimli toprakları ve zengin doğasıyla bilinse de son zamanlarda yaban hayatındaki dengesizlikler ciddi sorunlara yol açmaya başladı. Özellikle kurt, ayı ve domuz popülasyonundaki artış, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerini tedirgin ediyor.

Kurt Saldırıları Alarm Seviyesinde

Trabzon'un Araklı ilçesinde son bir ay içinde yaşanan kurt saldırıları, toplamda 52 küçükbaş hayvanın ölümüne ve 8 hayvanın yaralanmasına neden oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, kurt saldırılarının bu mevsimde artış gösterdiğini ve Türkiye'de kurt popülasyonunun azalmak yerine belli bölgelerde artış eğiliminde olduğunu belirtti.

Popülasyon Dengesi ve Yaban Hayatı Yönetimi

Prof. Dr. Başkaya, kurt popülasyonunun dengede tutulmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye ve dünya genelindeki kurt popülasyonları hakkında bilgi verdi. Kurtların kuduz hastalığının yayılmasında da etkili olduğunu belirten Başkaya, yaban hayatında doğal dengenin korunması gerektiğini ifade etti.

Çözüm Önerileri ve Zorluklar

Hayvancılığın geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan kurt sorununa çözüm bulmak amacıyla çoban köpeklerinin beslenmesi ve çeşitli önlemlerin alınması gibi yöntemler önerilse de, bu çözümler her zaman yeterli olmuyor. Başkaya, yırtıcı hayvanlarla mücadelede dünya genelinde uygulanan yöntemlerin Türkiye'de de benimsenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak, bu tür müdahaleler konusunda sivil toplum kuruluşlarının farklı görüşleri bulunuyor.

Yaban Hayatı ve Başıboş Köpek Sorunu

Başkaya, başıboş köpeklerin de kurtlarla çiftleşebilmesi ve bu durumun yaban hayatındaki dengesizlikleri daha da karmaşık hale getirmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Doğada başıboş köpeklerin kurtlar gibi sürüler oluşturduğunu ve bu durumun çözümünün daha kapsamlı bir yaban hayatı yönetimi stratejisi gerektirdiğini belirtiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan bu sorunlar, hem yerel çiftçileri hem de yaban hayatı yönetimi uzmanlarını zorlayan bir duruma dönüşmüş durumda. Uzmanlar, bu sorunların üstesinden gelmek için kapsamlı ve etkili stratejilerin geliştirilmesinin önemini vurguluyor.