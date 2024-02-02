Kültür ve sanat rüzgarı estirilecek

Karabük'ü Kültürel Bir Merkez Haline Getirme Hedefi

Çetinkaya, seçim vaatleri arasında öne çıkan "Şehirde Kültürel Kalkınma Modeli" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu modelin, Türkiye'nin yüzyılın şehirlerini inşa ederken geçmişin değerlerini geleceğin gücüne dönüştürmeyi amaçladığını vurguladı. Karabük'ü kültür ve sanatın merkezi haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Çetinkaya, gençlerin sanatı keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve topluma sanatın gücünü yaymalarını destekleyeceklerini söyledi.

Gençlere Sanat İçin Fırsatlar Sunulacak

Çetinkaya, bu amaçla sanat atölyeleri, müzik kursları, tiyatro grupları ve sanat festivalleri gibi çeşitli etkinliklerle gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kültür ve sanatın sadece ekonomik değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişim için de kritik bir rol oynadığının altını çizen Çetinkaya, Karabük'ü kültür ve sanatın merkezine taşıyarak şehri zenginleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Koruma ve Geliştirme Misyonu

Çetinkaya, Karabük'ün zengin kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için gençleri kültür ve sanatın merkezine konumlandırdıklarını vurguladı. Gelecek nesillere aktarılacak bu değerli mirası sürdürülebilir kılmak için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.