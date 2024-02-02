Real Betis’e transfer olan Cedric Bakambu'nun Galatasaray karnesi

Cedric Bakambu, Galatasaray ile toplamda 16 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi ve 1 asist kaydetti. Galatasaray'ın Süper Lig'deki performansının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde de sahaya çıkan Bakambu, takımına önemli katkılarda bulundu.

Transfer döneminde Real Betis'e

Bakambu'nun Galatasaray macerası kısa sürdü ve yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Betis'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, Bakambu'nun bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro ve ekstra 5 milyon 50 bin Euro'luk bonus anlaşmasıyla Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.

Ciddi bir kazanç sağladı

Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan 700 bin Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Ancak yarı sezonluk performansı sonucunda Bakambu'nun transferi, kulübe önemli bir finansal kazanç sağladı.

Transfer anahtarı: Bayern Münih karşılaşması

Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de Pendikspor karşısında ve UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih'e karşı attığı gollerle dikkat çekti. Bu performanslarla Galatasaray taraftarlarının sevgisini kazandı.

Forma giydiği maçların istatistikleri

Cedric Bakambu, 16 resmi maçın 2'sinde 11'de başladı ve takımına güçlü bir hücum hattı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Bakambu, Galatasaray'ın önemli bir gol silahı haline geldi.