Kıtır, hem yerli hem yabancı damakları fethediyor!

Safranbolu Kıtırı, Türkiye'nin yöresel ürünleri arasında coğrafi işaret tescili alan prestijli bir ürün olarak biliniyor. 2021 yılında coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınan Safranbolu Kıtırı, bu yıl da üretimini artırarak dikkat çekiyor. İçeriğinde buğday kepeği, fındık, ceviz gibi yerel ürünlerin yanı sıra dünyanın en pahalı baharatı ve Avrupa tescilli safranı da bulunduran Safranbolu Kıtırı, her geçen yıl üretim miktarını artırıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, coğrafi işaretli Safranbolu Kıtırı'na olan ilginin son yıllarda arttığını vurguladı. Başkan Köse, 2021 yılında 800 kilogram üretimle başlayan Safranbolu Kıtırı üretiminin geçen yıl itibariyle 5 tona yükseldiğini belirtti. Ayrıca, ürünlerinin İspanya ve Amerika gibi ülkelere de satışının gerçekleştirildiğini ekledi.

Safranbolu Kıtırı: Lezzet ve Koruma Bir Arada

Safranbolu Kıtırı, sadece benzersiz lezzeti ile değil, aynı zamanda uzun süre saklanabilme özelliği ile de ön plana çıkıyor. Doğal lezzeti ve dayanıklılığı sayesinde hem yerli hem de yabancı misafirlerin favorisi olan bu ürün, Safranbolu'nun gurur kaynaklarından biri haline geldi.

Coğrafi İşaret ile Güvence Altında

Safranbolu Kıtırı, coğrafi işaret tescili ile gelen güvence sayesinde özgün kimliğini koruyor. Bu tescil, ürünün Safranbolu'nun eşsiz coğrafi koşullarından kaynaklanan özel tat ve kaliteye sahip olduğunu resmi olarak onaylıyor. Bu nedenle Safranbolu Kıtırı, tüm dünyada tanınan ve takdir edilen bir lezzet olma yolunda hızla ilerliyor.

Safranbolu Kıtırı'nın Geleceği Parlak

Safranbolu Kıtırı'nın başarılı üretim artışı, geleceğinin de parlak olduğunu gösteriyor. Hem iç piyasada hem de uluslararası arenada büyük ilgi gören bu özel lezzet, Safranbolu'nun geleneksel zenginliklerini dünya ile buluşturarak bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Safranbolu Kıtırı: Coğrafi İşaretli Lezzet

Safranbolu Kıtırı, coğrafi işareti ile Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri haline geldi. Safranbolu'nun eşsiz lezzetlerinden biri olan Safranbolu Kıtırı, hem geleneksel tatları yaşatıyor hem de yeni pazarlarda yer buluyor.

Safranbolu Kıtırı: Safranın Zarif Dokunuşu

Safranbolu Kıtırı'nın en özel bileşeni, dünyanın en pahalı baharatı olan safran ile yapılan benzersiz bir karışımdır. Bu zarif dokunuş, lezzeti farklılaştırarak Safranbolu Kıtırı'nı özel kılan unsurlardan biridir.

Safranbolu Kıtırı: Dünya Lezzetlerine Açılan Kapı

Safranbolu Kıtırı, sadece Türkiye'de değil, İspanya ve Amerika gibi ülkelerde de ilgi görüyor. Bu sayede Safranbolu'nun eşsiz lezzetleri uluslararası bir platformda tanıtılıyor.