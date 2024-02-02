Eğitim yılının 2. dönemi için güvenlik hazırlıkları tamam

Bolu'da Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları

Bolu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine hazırlık için kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Vali Erkan Kılıç'ın liderliğinde, eğitim camiasının önde gelen isimleri ve güvenlik güçleri, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Güvenlik ve Eğitim İş Birliği

Toplantı, öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini güven içinde sürdürebilmeleri için okul çevresi asayiş ve trafik güvenliği konularında alınacak tedbirleri kapsamlı bir şekilde ele aldı. Bolu İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve Milli Eğitim Müdür Vekili'nin yanı sıra, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de bu önemli toplantıda yer aldı.

Eğitimde Kalite ve Güvenlik Önlemleri

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil, yeni dönemde okullarda yapılacak hazırlıkları anlattı. Güvenli okul projesi, okul servislerinin denetlenmesi, trafik güvenliği, çocuklara ve ailelere yönelik eğitim çalışmaları gibi konular, katılımcılara detaylı bir şekilde sunuldu. Ayrıca, Jandarma bölgesindeki okullarda alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Vali Kılıç'tan İyi Dilekler

Vali Erkan Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Bolu genelinde eğitim-öğretime başlayacak öğrenciler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin tüm eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, öğrencilere başarılar, öğretmenlere ise çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi. Bolu'da eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için yapılan bu hazırlıklar, öğrencilerin daha güvenli ve kaliteli bir eğitim almasının yolunu açıyor.