Kablo hırsızları, gazeteciye neler dedi?

Kabloların Değerli Hırsızları Yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında yenilenen kabloların bulunduğu depolardan enerji nakil hattı ve iletişim kabloları yaklaşık 45 gün boyunca çalındı. Ancak Bartın Jandarma Alay Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, hırsızları bulmak için kolları sıvadı. İlk adımda, hırsızların kullandığı aracın tespiti sağlandı. Daha sonra zanlıların kimlikleri de belirlenerek operasyon başlatıldı ve E.Y. ile M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Toplamda 400 bin TL değerindeki kabloların çalındığı ortaya çıktı.

Zanlılar Gazetecilere Tepki Gösterdi

Gözaltına alınan zanlılar adliyeye çıkarılırken, kendilerini görüntülemeye çalışan gazetecilere tepki gösterdiler. E.Y, "Sorarım sana. Vallahi bacaklarını kırmazsam, insan değilim" diyerek bir gazeteciyi tehdit etti. Diğer şüpheli, kapşonuyla yüzünü gizleyerek "Çek çek" diyerek kendisini görüntüleyen gazeteciyi kovmaya çalıştı.

Tutuklanan Şahıslar Cezaevine Gönderildi

Mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Cezaevi'ne gönderildi.