Depo yangını faciaya neden oluyordu!

Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta Ortaya Çıktı

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin bodrum katındaki depoda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, başlangıçta küçük gibi görünse de kısa sürede büyüdü ve çevreyi dumanla sardı.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın haberini alan çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında depodan yükselen patlama sesleri ise çevredekilerde büyük bir korku ve endişeye neden oldu.

Araç Lastikleri Dışarıya Çıkarıldı

Yangın sırasında depoda bulunan araç lastikleri, güvenlik önlemi olarak itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu sayede daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Şu an itibarıyla itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının tamamen söndürülmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da Yangın Panik Yarattı!

Kastamonu'da yaşanan bu korkutucu yangın olayı, bölge halkı arasında büyük bir paniğe neden oldu. Depo yangınında patlama seslerinin duyulması, insanların korkulu anlar yaşamasına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, daha büyük bir felaketi önledi. Yangının neden çıktığına dair ise detaylı bir inceleme başlatıldı.