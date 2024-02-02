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Buzağı desteklerinde son gün 5 Şubat Pazartesi günü

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, buzağı desteklemeleri askı listesini duyurarak son başvuru tarihinin 5 Şubat 2024 olduğunu bildirdi.

Buzağı desteklerinde son gün 5 Şubat Pazartesi günü mask
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Buzağı desteklemeleri askı listesi, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek binasında bulunan Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri'nde 5 Şubat 2024 mesai bitimine kadar askıya çıkarıldı.

Son kontroller için uyarı geldi

Yapılan uyarıda, yetiştiricilere, bu süre zarfında listeleri kontrol ederek eksiklikleri gidermeleri gerektiği hatırlatıldı. Askı listelerinde; 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle E-Islah'a kayıtlı, doğum tarihi E-Islah'ta 1 Ocak 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olan, E-Islah'ta anne numarası hanesi ve doğduğu işletme numarası hanesi dolu olan buzağıların yer aldığı belirtildi.

İcmaller kesinleşecek

Ayrıca, buzağı desteklemesi ile ilgili maddeler gereğince askı süresince herhangi bir itiraz olmazsa icmallerin kesinleşeceği vurgulandı. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazların değerlendirmeye alınmayacağı ve mağduriyet yaşanmaması için yetiştiricilerin askı icmallerini titizlikle ve zamanında kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.
# tarım, düzce

02 Şub 2024 - 10:35 - Gündem

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