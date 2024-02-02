Düzce Üniversitesi, Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda parladı

Düzce Üniversitesi, Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla madalyalarla döndü. Öğrencilerimiz bronz madalyalar kazandı ve takım halinde dördüncülük elde etti.
İki bronz madalya
Sefa Tamberk, 58 kilo erkekler sıkletinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Hümeyra Kar ise +73 kilo kadınlar sıkletinde Türkiye üçüncüsü olarak yine bronz madalya sahibi oldu.
Çeyrek finale yükseldi
Ayrıca, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Abdurrahman Al Ömer, 63 kilo erkekler sıkletinde çeyrek finale yükselerek Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.
Takımın şampiyona sıralaması belli oldu
Takım halinde ise Düzce Üniversitesi, dördüncülük derecesiyle şampiyonada dikkat çekti. Öğrenciler, takım çalışmasıyla büyük bir başarı elde ettiler.
Üniversite’den açıklama
Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarı finale çıkarak Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerimiz Sefa Tamberk ve Hümeyra Kar ile çeyrek finale başarı gösteren Abdurrahman Al Ömer'i ve teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.