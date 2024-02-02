- Spor

Düzce Üniversitesi, Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda parladı

Düzce Üniversitesi öğrencileri Erzurum taekwondo şampiyonasında madalyalar kazanarak büyük başarı elde etti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Düzce Üniversitesi, Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda parladı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Düzce Üniversitesi, Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla madalyalarla döndü. Öğrencilerimiz bronz madalyalar kazandı ve takım halinde dördüncülük elde etti.

İki bronz madalya

Sefa Tamberk, 58 kilo erkekler sıkletinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Hümeyra Kar ise +73 kilo kadınlar sıkletinde Türkiye üçüncüsü olarak yine bronz madalya sahibi oldu.

Çeyrek finale yükseldi

Ayrıca, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Abdurrahman Al Ömer, 63 kilo erkekler sıkletinde çeyrek finale yükselerek Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.

Takımın şampiyona sıralaması belli oldu

Takım halinde ise Düzce Üniversitesi, dördüncülük derecesiyle şampiyonada dikkat çekti. Öğrenciler, takım çalışmasıyla büyük bir başarı elde ettiler.

Üniversite’den açıklama

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Yarı finale çıkarak Türkiye üçüncüsü olan öğrencilerimiz Sefa Tamberk ve Hümeyra Kar ile çeyrek finale başarı gösteren Abdurrahman Al Ömer'i ve teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

# düzce

02 Şub 2024 - 10:51 Düzce- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL