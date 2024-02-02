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Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü!

Düzce'de etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü! Sürücüler dikkatli olmalı, trafik kurallarına uymalı. Sisli hava koşullarıyla başa çıkmanın yolları haberimizde!

İhlas Haber Ajansı
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Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü! mask
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Sis Tehlikesi Geceyi Sardı

Düzce'de gece saatlerinde başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha da şiddetlendi. Kent merkezi ve TEM otoyolu Düzce kesiminde, sisin etkisiyle görüş mesafesi tehlikeli bir şekilde azaldı. Sis bulutları, sürücülere adeta göz açıp kapayana kadar sadece 20 metrelik bir görüş mesafesi sunuyordu. Bu durum, sürücülerin dikkatini artırmalarını ve yolları daha güvenli bir şekilde kullanmalarını gerektiriyordu.

Trafik Ekipleri Uyarıyor

Trafik ekipleri, sisin neden olduğu düşük görüş mesafesine karşı sürücüleri uyarıyor. Özellikle sisin etkili olduğu bölgelerde farları yakık tutmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayaları daha dikkatli bir şekilde gözlemlemelerini tavsiye ediyorlar. Sis nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek adına bu uyarılara mutlaka uyulması gerekiyor.

Sis Durumu Ne Zaman Geçer?

Sis durumunun ne kadar süreceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Meteoroloji yetkilileri, sisin seyrini yakından takip ediyor ve halkı güncel bilgilerle bilgilendirmeye devam ediyor. Bu nedenle sürücülerin, hava durumu raporlarını ve trafik bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Dikkat: Sisli Hava Koşulları!

Düzce'de etkili olan yoğun sis, sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Görüş mesafesinin sadece 20 metreye kadar düştüğü bu dönemde, trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak hayati önem taşıyor.

# hız, hava durumu, meteoroloji, düzce

02 Şub 2024 - 10:58 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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