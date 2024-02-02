ÖSYM'den müjde: KPSS-2024/3 sonuçları açıklandı, MEB iş başında! Sorgulama ekranı burada!

KPSS 2024/3 Tercih Sonuçlarına Göz Atın!

Öğrenmek istediğiniz sonuçları elde etmek için, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan tercihlerle gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı işlemleri tamamlandı. Şimdi, adaylar 02 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra bu sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesinde sorgulayabilecekler.

Toplamda 695 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek!

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yerleştirme sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire, 30 sözleşmeli mühendis ( elektrik-elektronik, inşaat ve makine) pozisyonlarına toplamda 695 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Sınav Sonuçlarını Öğrenmek İçin Hemen Tıklayın!

Bu sonuçlar, başvuru yapan adaylar için oldukça önemli bir dönemin sonucunu temsil ediyor. Tercih sonuçlarına erişmek ve atanacakları pozisyonları öğrenmek isteyen adaylar için ÖSYM'nin resmi web sitesinde sorgulama yapma kolaylığı sağlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları KPSS-2024/3 yerleştirme sonuçları olarak açıklandı. Sonuçları ÖSYM'nin resmi web sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilirsiniz. Toplamda 695 sözleşmeli personel istihdam edilecek!