Beşiktaş'ın kahramanı Eyüpspor maçında iğneyle savaştı! Sivasspor maçında sakatlığı nüksetti!

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldızlarından biri olan Salih Uçan, 28 maçta gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. Orta sahanın önemli isimlerinden biri olan Salih Uçan, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağladı.

Sakatlıklara rağmen sahada

Sezon boyunca birçok maçta iğne veya yüksek ateşle sahada olan Salih Uçan, son maçlarda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

İğneyle sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e karşı başladığı maçta sakatlık yaşayan Salih, maçtan çıkarılmıştı. Ardından, 16 Ocak'ta Eyüpspor ile Türkiye Kupası'nda mücadele ederken iğneyle sahaya çıkarak takımını öne geçiren golü kaydetti. Ancak devre arasında yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Hasta hasta oynadı, sakatlandı!

Bu sakatlık sonrasında Salih Uçan'a en az 2 hafta dinlenmesi gerektiğini belirten rapor verildi. Ancak, takımın ihtiyaçları ve Teknik Direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda Salih Uçan, Sivasspor deplasmanında da 11'de görev aldı. Bu maç öncesinde grip olan ve yüksek ateşle sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığının tekrarlamasıyla bir süre sahalardan uzak kalacak.

Ruhuyla takımına destek verdi

Sakatlığına rağmen, Salih Uçan'ın takımına verdiği destek önemli bir faktör haline geldi. Süper Lig'in ikinci devresi henüz yeni başlamış olmasına rağmen, Salih Uçan 28 maçta sahada yer aldı. Bu maçlarda 3 gol ve 5 asistle takımına büyük katkı sağladı.

İsveç çakısı Uçan!

Hem Afrika Uluslar Kupası'nda oluşan oyuncu eksikliği hem de sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sakatlığına rağmen görev yapan Salih Uçan, takımının başarısına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.