Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi: Ara tatil ne zaman? 1 Nisan tatil mi?

Eğitim camiasında heyecanla beklenen 1 Nisan 2024 tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylandı. Ancak, özellikle ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündemi meşgul ediyor.

Öğrencilere Sürpriz Tatil Müjdesi!

MEB, öğrencileri sevindirecek bir haberle geldi ve 2. dönemin başlama tarihini 5 Şubat Pazartesi olarak duyurdu. Ancak, ara tatilin 2 hafta uzatılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bununla birlikte, öğrencilere başka bir sürpriz tatil müjdesi daha var.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle öğrencilere 1 Nisan Pazartesi günü tatil verilecek.

15 Tatil Uzatıldı Mı?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. MEB'nin 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde bir değişiklik bulunmuyor. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

3 Gün Daha Resmi Tatil

2024 yılında öğrencilere ayrıca 23 Nisan Salı, 1 Mayıs Çarşamba ve 19 Mayıs Pazar günleri resmi tatil olarak verilecek.

Ara Tatil 2 Hafta Uzatılacak Mı?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak. MEB tarafından 1 Nisan 2024 tarihinin tatil olduğu onaylandı. Ancak, sosyal medyada ara tatilin 2 hafta uzatılmasıyla ilgili resmi bir karar açıklanmadı. Bu konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.