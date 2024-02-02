Öğretmenlere müjde! 30 bin lira ek ödeme yapılacak!

Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenlere Dev Promosyon İkram Ediyor!

Milli Eğitim Müdürlüğü, son günlerde gündemde büyük ses getiren bir haberle karşımıza çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü, promosyon ihalesini gerçekleştirerek öğretmenlere tam 30 bin lira ek ödeme yapma kararı aldı. Bu dev promosyon bedeli, Türkiye genelinde öğretmenlere verilen en yüksek promosyon olarak kayıtlara geçti.

Yusuf Yılmaz: "Şu Ana Kadar Ülkemizde Ödenen En Yüksek Promosyon!"

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, bu müjdeli haberi şu sözlerle duyurdu: "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak tüm sendika başkanlarıyla bir araya gelerek şeffaf bir ihale süreci yürüttük. Sonucunda 4 bin personele yönelik promosyon ihalesini özel bir banka kazandı.



15 Şubat'ta bir defada peşin olarak personelimize her birine 30 bin lira ödeme yapılacak. Bu promosyon bedeli, ülkemizdeki milli eğitim camiasında şu ana kadar ödenen en yüksek promosyon oldu."

Öğretmenlere Dev Promosyon: İstediğiniz Hayali Gerçekleştirin!

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu özel promosyonu, öğretmenlere büyük bir finansal destek sağlayacak. Öğretmenler, 30 bin lira ek ödeme ile hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayacaklar. Tatil planları, ev alımı veya diğer özel harcamalar için kullanılabilen bu miktar, öğretmenler arasında büyük memnuniyet yarattı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere 30 bin lira ek ödeme yaparak Türkiye genelinde büyük bir heyecan yarattı. Bu dev promosyon ile öğretmenler hayallerini gerçekleştirecek!