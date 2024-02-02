İzmir taksici saldırısının ardından İzmir Şoförler Odasından önemli açıklama

Gaziemir ilçesinde taksici olan Oğuz E., müşterisi Delil Aysal tarafından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Oğuz E., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bu üzücü olayın ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, şoförlerin güvenliğini artırmak için araç kameraları ve teknolojik uygulamalar gibi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

"İş güvenliği önlemleri alınmalı"

Taksicilerin iş güvenliği konusunda alınması gereken tedbirler hakkında konuşan Anık, teknolojik uygulamaların ve araç kameralarının hayati önem taşıdığını vurguladı.Olayın ardından yaşanan trajik gelişmeler üzerine duyduğu üzüntüyü dile getiren Anık, tüm meslektaşlarına başsağlığı diledi. Anık, daha önceki uyarılarında olduğu gibi, kamera sistemlerinin taksiciler için güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti. Araç içi kamera sistemlerinin, saldırganların caydırılmasına ve faillerin tespit edilmesine büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Teknolojik çözümlere ihtiyaç var

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, bazı meslektaşlarının kabinler oluşturma önerilerine de cevap verdi. Anık, bu tür kabinlerin kullanıldığı ülkelerin araç yapısının farklı olduğunu ve uygulamanın Türkiye'de uygun olmadığını belirtti. Bunun yerine, teknolojik çözümlerin daha etkili ve uygulanabilir olduğunu vurgulayan Anık, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.

Araç içi kameralar güvenlik için hayati

Anık, kamera sistemlerinin iş güvenliği için hayati bir önlem olduğunu tekrarlayarak, araç içi kameraların faillerin yüzlerini net bir şekilde gösterdiğini ve caydırıcı bir etkisi olduğunu belirtti.

“Son on yılda ölümlü olay yaşanmadı”

Bu teknolojik yatırımların son on yılda hiçbir ölümlü olayın yaşanmamasına katkı sağladığını söyledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün olayın faillerini kısa sürede yakaladığını vurgulayan Anık, umarız en ağır cezayı alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Cenaze Söke'ye gönderilecek

Sözlerini, taksici Oğuz E.'nin cenaze törenine yönlendirerek tamamlayan Anık, cenazenin Söke'ye götürülüp defnedileceğini söyledi.