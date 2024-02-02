46 Bin konutun kura çekimi: Depremzedelere yeni yuvanın kapıları açılıyor

Türkiye genelinde yaşanan deprem felaketi sonrasında hızla başlatılan deprem konutlarının yapımı devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem, 11 ili etkiledi ve bölgedeki konut ihtiyacını artırdı. Şimdi, bu konutların sahiplerine teslim edilmesi için bir adım daha atılıyor. İşte, 46 bin deprem konutunun kura çekimi ve anahtar teslim tarihi hakkında bilmeniz gerekenler.

Kura çekimi tarihi ve saati

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre, 46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek. Bu konutların 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini ise köylerde bulunmaktadır. Hatay ilinde yer alan 7 bin 275 konutun kura çekimi ise 3 Şubat'ta yapılacak. Ayrıca, Adana'da bulunan 1589 konutun kura çekimi de Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacak.

Anahtar teslimi başlıyor

46 bin deprem konutunun kura çekiminin tamamlanmasının ardından, anahtar teslim işlemleri 6 Şubat tarihinde başlayacak. Kura çekimi, TOKİ'nin resmî web sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Bu süreç, depremzedelerin konutlarına kavuşmalarını sağlamak amacıyla hızla ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut tarafından yapımı devam eden konutlar, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından koordine ediliyor. Depremzedelerin yeni konutlarına kavuşmaları, yaşamlarını yeniden kurmaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.