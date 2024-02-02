Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan ücretli öğretmenlik konusunda çarpıcı açıklamalar

Ücretli öğretmenlik konusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izne ayrılan ya da boş norm bulunan kadrolara atamalar yapılarak çözülmeye çalışılan bir sorun olarak gündemde. Ücretli öğretmenler, ek ders karşılığı çalıştırılmakta ve yaşamlarını bu gelirle sürdürmek zorunda kalmaktadır. Ancak, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ücretli öğretmenlerin yaşadığı maddi zorlukları ve ücretlerinin yetersizliğini dile getirdi.

Geylan'ın açıklamaları şu şekildedir:

''Ücretli öğretmenler, asgari ücretin altında bir gelirle çalışmaktadır. Günümüzde asgari ücret 17.002 TL iken, birçok ücretli öğretmen neredeyse bu miktarın yarısı kadar bir gelirle çalışmaktadır. Bu durum, bir sosyal dramı ifade etmektedir. Ülkenin yasalarına göre asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırmak suç teşkil etmektedir ve buna yönelik cezai yaptırımlar vardır. Fakülte mezunu bir öğretmenin asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılması, kabul edilebilir bir durum değildir. Bu utanç verici bir durumdur. Bu utançtan kurtulmanın yolu ise ücretli öğretmen görevlendirmelerini azaltarak, kadrolu atamaları artırmaktır.''

Talip Geylan'ın açıklamaları, ücretli öğretmenlerin yaşadığı maddi sıkıntıları ve asgari ücretin altında bir ücretle çalışmanın kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Bu sorunun çözümü için kadrolu atamaların artırılması gerektiği belirtiliyor.