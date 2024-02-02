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Türkiye'de Şeriat ve Hilafet tartışmaları sürüyor: Erdoğan'ın çarpıcı açıklamaları

Türkiye'de son zamanlarda adliye koridorlarında atılan şeriat sloganları ve mitinglerde açılan hilafet bayrakları gündemi meşgul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, bu gruplara sahip çıktı ve şeriat düşmanlığına dikkat çekti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Türkiye'de Şeriat ve Hilafet tartışmaları sürüyor: Erdoğan'ın çarpıcı açıklamaları mask
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Erdoğan'ın açıklamalarının ana hatları şöyle:

Şeriat Düşmanlığı ve İslam'ın Hayata Etkisi: Erdoğan, şeriat sloganları atan ve hilafet bayrağı açan grupların farklı maskeler altında şeriat düşmanlığı yaptığını belirtti. Bu düşmanlığın aslında İslam'ın hayata dair kurallarına olan bir husumet olduğunu ifade etti. Dinin emirlerine dil uzatmanın ayrı bir konu olduğunu vurguladı.

Hukuki işlem

Erdoğan, Kelime-i Tevhid ile ilgili suç duyurusunda bulunabileceklerini ve bu tür eylemlerin yasal bir cezai müeyyidesi olduğunu belirtti. Bu nedenle, hukuku korumakla görevli baroların da bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Cehalet ve bilgisizlik

Ülkede şeriat ile ilgili sergilenen pervasızlıkların temelinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı olduğunu söyleyen Erdoğan, bu cehalet karanlığının ülkede bazı kesimlerin geri kalmışlığına neden olduğunu ifade etti.

İslam'ın aydınlatıcı rolü

Erdoğan, İslam'ın hayatı yönlendiren bir din olduğunu ve din görevlilerinin sadece camiler ve Kur'an kurslarıyla sınırlı olmamaları gerektiğini belirtti. İmamların toplumun önderleri olduğunu ve daha geniş bir rol üstlenebileceklerini vurguladı.

Tehlikeler ve önlemler

Erdoğan, boşluk bırakmanın tehlikeli olduğunu ve bu boşlukların terör örgütleri, zehir tacirleri, sosyal medya terörleri ve sapkın akımlar tarafından doldurulabileceğini ifade etti. Bu nedenle, ülkede bilginin ve aydınlanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Terör örgütleri

Erdoğan, PKK'nın arkasında cehaletin olduğunu belirterek, terör örgütlerinin dini kavramları istismar ettiğini ve gençleri kandırdığını ifade etti. FETÖ'nün insan devşirdiğini ve 15 Temmuz gibi bir facianın tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, ülkede yaşanan dini ve siyasi tartışmaların bir yansıması olarak önemli bir yer tutuyor. Şeriat ve hilafet gibi konular, Türkiye'nin iç ve dış politikasında önemli bir role sahip olmaya devam ediyor.

# Medya

02 Şub 2024 - 12:44 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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