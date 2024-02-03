Susan Miller 2024 Şubat Koç Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer Zirveleri ve Aşkın Yükselişi

2024 Şubat ayı, Koç burçları için heyecan verici fırsatlar ve kariyerde yükselme vaat ediyor. Susan Miller'ın derinlemesine analizi, Mars'ın Oğlak burcundaki etkili konumu sayesinde, kariyerinizde önemli adımlar atmanız için mükemmel bir zaman olduğunu belirtiyor.

VIP'lerin dikkatini çekme ve prestijli projelerde yer alma şansınız artarken, aşk ve sosyal ilişkilerde de olumlu gelişmeler sizleri bekliyor. Bu ay, hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızda kendinizi gösterme ve değerinizi kanıtlama fırsatı bulacaksınız.

Susan Miller’dan Şubat Ayı Koç Burcu Yorumu

2024 yılına başlarken, kariyerinizde isim yapmaya hevesli görünüyordunuz. 4 Ocak'tan bu yana yöneticiniz Mars Oğlak burcundaydı ve işinizi son derece iyi yapmak ve gelecekte terfi almak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğunuzu üstlerinize göstermek için kariyerinize yönelik ana enerjinizi oluşturuyordu.

Mars Oğlak burcunda olmayı sever, çünkü eski astrologlar Oğlak burcunda aktif, enerji gezegeni Mars'ın yüceldiğini söylemişlerdir. Başka bir deyişle, Oğlak burcu Mars'ın enerjisini üretken ve pratik bir şekilde yönlendirmesi için en uygun yerdir ve onuncu onur, ödül ve başarı evinizde dolaşır.

Mars iki yıldır Oğlak burcunda değil, bu yüzden etkili insanların dikkatini çekmeyi oldukça kolay buluyorsunuz (bunun farkında olsanız da olmasanız da).

Yeni bir iş için mülakat yapıyorsanız, terfi için yarışıyorsanız ya da oldukça yeni bir işte çalıştığınız için önemli kişileri değeriniz konusunda etkilemeyi umuyorsanız, Mars'tan ihtiyacınız olan tüm yardımı alacaksınız.

Başkalarının fark etmeden edemeyeceği çekici, rekabetçi bir ruha sahipsiniz, çünkü Mars ilerlemeniz için mükemmel bir yerde (prestijli onuncu liderlik eviniz) ve doğru insanlar üzerinde göz kamaştırıcı bir izlenim bırakmanızı sağlıyor.

Aldığınız akıllıca kararlar ve başkalarını motive etme ve onlara ilham verme şekliniz sayesinde mükemmellik konusundaki itibarınız artıyor. Eğer hala yapmak istediğiniz bir müşteri görüşmesi ya da planlamanız gereken önemli bir görüşme varsa, bunu 13 Şubat'tan önce yapın.

Mars'ın avantajını 15 Aralık 2025 ile 23 Ocak 2026 tarihleri arasında bir daha kullanamayacaksınız. 13 Şubat'a kadar, çabalarınızın fark edilmesi ve alkışlanması için Mars mükemmel bir yerde olacak.

Ayrıca onuncu kariyer evinizde Venüs, sevgilisi Mars'a oldukça yakın bir yörüngede dönüyor. Bunlar Şubat ayının ilk yarısı boyunca haritanızdaki en yüksek iki gezegendir ve haritanıza neşeli bir titreşim yağdıracaklardır. VIP'ler çabalarınızı takdir edecek ve bunu size söyleyebilecekler.

7 Şubat'ta Venüs Uranüs'ten güzel bir mesaj alacak ve onuncu kariyer evinizi (Venüs'ün bulunduğu yer) ikinci maaş evinize (Uranüs'ün bulunduğu yer) bağlayacak. Bu, size daha fazla paranın yolda olduğuna dair harika haberleri tetikleyebilir.

Bu bir zam, yapmak üzere olduğunuz yeni bir görev için tek seferlik bir ücret veya serbest meslek sahibiyseniz, sizinle çalışmak isteyen yeni ve kazançlı bir müşterinin ortaya çıkması şeklinde olabilir. İşler bu dönemde canlı olmalı, bu nedenle zam istemeniz gerekiyorsa 7 Şubat Çarşamba gününü seçin. Tüm Koçlar bu görkemli görünümden faydalanacak.

Şubat ayının ilk yarısında kurumunuz içinde yükselmek için muhteşem açılar altındasınız.

İki gün sonra, 9 Şubat'ta Kova burcunda 21 derecelik hoş bir yeniay meydana gelecek ve bu yeniay sizi rahatlamaya ve arkadaşlarınızla birlikte olmaya teşvik edecek rahat bir etki getirecek.

Bu yeni ay, partneri Güneş'le birlikte gelecek ve yine Kova burcundaki Merkür ve Plüton'a katılacak.

Bu yeni ayın gelişi, hayatınızın sadece işten ibaret olmayacağını ve size hayran oldukları anlaşılan arkadaşlarınızın sıcaklığının tadını çıkarmak için zaman ayıracağınızı gösteriyor. Bu etki bariz olacak - Ocak ayında gördüğünüzden çok daha fazla sosyalleşme olacak.

Uranüs (Kova burcunun yöneticisi) bu yeniayda en önemli gezegen olarak başı çekecek, ancak Güneş'e ve yeniaya kare açı yaparak ikinci finans evinizdeki konumundan her ikisine de meydan okuyacak.

Bu, sosyalleşmenizin size beklediğinizden daha pahalıya mal olabileceğini gösteriyor, bu nedenle daha sonra etiket şokundan kaçınmak için kredi kartı uygulamanızdaki günlük işlemlerinize bakmaya devam edin. Bakiyelerin yükseldiğini görmeye başlarsanız, işleri yönetilebilir tutmak için nazikçe düzeltin.

Alternatif olarak, yakın bir arkadaşınızla para konusunda bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Uranüs aniden ve uyarıda bulunmadan hareket eder, bu nedenle kullandığınız kelimelere dikkat edin ve şu anda parayla mücadele ediyor olabilecek bir arkadaşınıza karşı duyarlı olun.

Arkadaşınızın mali durumuyla ilgili zor zamanlar geçirdiğinin tamamen farkında olmayabilirsiniz ve sıradan bir yorumunuz siz farkında olmadan onu kötü bir şekilde yaralayabilir.

Yeniayda ve önümüzdeki haftalarda, arkadaşlarınızla para hakkında konuşurken daha hassas olun. Ayrıca bu ay bir arkadaşınıza borç vermek ya da bir arkadaşınızdan borç almak için uygun bir ay değil.

Sevgililer Günü 14 Şubat'ta gelecek ve Ay Boğa burcunda olacak. Bu transit Ay'ın sizin için ideal olduğu bir yer değil. Ancak, Mars Kova burcunda olacak (13 Şubat'tan itibaren) ve Venüs de yakında bu ilahi Koç burcuna girecek (16 Şubat'tan itibaren).

Bu da günü daha canlı hale getirecek. Eğer biriyle çıkmıyorsanız, başkalarıyla dışarıda olmak eğlenceli olacaktır; evde kalmanız için hiçbir neden yok.

Sevgililer Günü herhangi bir nedenle biraz ertelenmek zorunda kalırsa, aşkınızı biricik sevgilinizle kutlamanız için mükemmel bir gün var.

Venüs ve Mars 21 Şubat Çarşamba ya da 22 Şubat Perşembe günü (saat diliminize bağlı olarak, her ikisi de harika günler) tam olarak birleşecek.

Venüs sevgilisi Mars'la birlikte olmayı arzular ve genellikle yılda sadece bir kez buluşabilirler ve bazı yıllar bunu bile başaramazlar. Sizin için her iki günü de seviyorum - transit Ay lüks seven Aslan burcunda olacak ve Güneş burcunuz Koç ile mükemmel bir uyum içinde olacak.

Ay Aslan burcundayken, gerçek aşk evinizden geçer. Bu günleri sizin için seviyorum!

24 Şubat'ta Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek, böylece dikkatiniz büyük bir projenin sonuçlanmakta olduğu işinize geri dönecek.

Aşk ve romantizm aklınızın bir numaralı konusu olmayacak; evde yapmanız gereken işler ve görevler aklınızın bir numaralı konusu olacak.

Satürn 28 Şubat'ta (zor bir gün) tam olarak kavuşum yapmak üzere Güneş'e yaklaşacak ve bu sırada üzerinizde baskı hissetmeye başlayacaksınız. Detaylı ve organize olma ihtiyacı güçlü olacak.

Birçok gezegen on ikinci evinize yığılacak, bu da mahremiyet ve dinlenme ihtiyacı duyacağınızı gösteriyor. Besleyici beslendiğinizden emin olun, çünkü vücudunuz tüm yükümlülüklerinize ayak uydurmak zorunda kalmanın gerginliğini gösteriyor gibi görünüyor.

Güneş, çocukları da yöneten aşk evinizin doğal yöneticisidir, bu nedenle sevgiliniz keyifsiz davranıyor veya sizi eleştiriyorsa ya da bir çocuk huysuzlaşıyorsa, o kişiye alan tanıyın.

Yaratıcı bir proje raydan çıkmaya başlayabilir ve onu nasıl rayına oturtacağınızı bulmak zor olabilir.

Satürn, ateşli Güneş'le kavuştuğunda ağır bir ıslak battaniye gibi olacaktır, bu yüzden bu ikisi doğal partnerler değildir. Şu anda sizi rahatsız edebilecek her şey buharlaşmaya başlayacak.

Her burçtan herkes yılda bir kez yaşanan bu olayı hissedecektir. Gerçekleri açıkça görme ve kabul etme zamanıdır, bunu yapmak zorunda kalmamayı umsanız bile.

Ne yazık ki hepimiz bunu yapmak zorundayız, çünkü verimli yaşamanın tek yolu budur.

Etkileşimde bulunacağınız (herhangi bir burçtan) çoğu insanın da biraz kırılgan hissedeceğini unutmayın, bu yüzden daha fazla baskı yaratmayın.

Ayrıca, hemen hemen herkesin dünyayı küçük bir kara bulutun altında göreceği 28 Şubat'ta veya yakınlarında önemli görüşmeler planlamayın.

Mart ayının başlarına geldiğinizde, görünümünüz aydınlanacak ve iyimserliğiniz geri dönecektir.

Özet

İşyerinde kendinizi vitrinde hissediyor olabilirsiniz, çünkü profiliniz yüksek ve VIP'ler iyi çalışmalarınıza dikkat ediyor. Çok iyi gidiyorsunuz ve bunun kanıtı olarak, üst düzey yöneticiler performansınızdan memnun kaldıkları için övgü topluyor olabilirsiniz.

Mars sizin yöneticiniz ve iki yıl sonra ilk kez (4 Ocak'ta), Mars prestijli kariyer evinize onurlar, ödüller ve başarılarla girdi. Kendiniz için bir isim yapmayı ve ilerlemeyi umuyorsanız burası Mars'ın olması için mükemmel bir yer.

Geçen ay 11 Ocak'ta, sektörünüzdeki profesyonel itibarınızı ve statünüzü yükseltmeniz için bir kapı açan kritik bir yeni ay yaşadınız.

Geçen ayki 11 Ocak yeniayından sonra yaptığınız görüşmeleri bir düşünün; bu görüşmeler yeni bir aşamaya geliyor olabilir, çünkü o yeniaydan sonra yapılan görüşmeler muhtemelen ilerlemeniz için potansiyel taşıyordu.

Duyduklarınız ışığında, kariyer önceliklerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz; örneğin planladığınızdan daha erken bir zamanda bir terfi veya yeni bir iş teklifi almak ya da prestijli yeni bir müşteriyi kazanmak için şimdi çok çalışmak isteyebilirsiniz.

Birçok seçeneğiniz var. İleri bir derece için üniversiteye geri dönmeye karar verebilir ya da daha sorumlu bir iş için değerlendirilmek için ne gerektiğini mevcut yönetiminize sorabilirsiniz.

Şirketinizin başka bir departmanında çalışarak kazanabileceğiniz daha geniş bir deneyime ihtiyacınız olabilir mi? Daha üst düzey bir sorumluluk için sizi neyin sıraya koyacağını sormaktan zarar gelmez.

Şubat ayının ilk yarısında kurumunuz içinde yükselmek için muhteşem koşullar altındasınız. Motivasyonunuz yüksek olacak ve 9 Şubat'taki yeniay, tepedeki güçler üzerinde harika bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacak.

Eğer uzun süredir işsizseniz, sadece kapıdan içeri adımınızı atmak için umduğunuzdan daha düşük seviyeli bir işi kabul etmek isteyebilirsiniz. Zaten bir işiniz varken iş bulmak her zaman daha kolaydır.

Söylendiği gibi, "Yetenek ortaya çıkacaktır." Başka bir deyişle, özel yetenekleriniz varsa, patronunuz bunları fark edecek ve sizi başarıya giden hızlı bir yola sokacaktır. Bunu Mars 13 Şubat'ta Oğlak burcundan ayrılıp haritanızın zirvesine ulaşmadan önce yapın.

Yeniayda arkadaşlarınızla birlikte olmak isteyeceksiniz. Bu ay bir veya daha fazla arkadaşınız sizi planlarına dahil etmek istiyor gibi görünüyor, ancak Uranüs'ün yeniaya sert açı yapması nedeniyle maliyeti konusunda endişeli olabilirsiniz.

Bunu karşılayıp karşılayamayacağınızı öğrenin, ancak vazgeçmeye karar verirseniz hayal kırıklığına uğramayın; daha sonra başka şanslarınız da olacak.

Mars ve sevgilisi Venüs bu ay arkadaşlık sektörünüzde 21 Şubat Çarşamba ve 22 Şubat Perşembe günleri anıtsal kavuşumlarını gerçekleştiriyorlar.

Her iki gün de işten sonra arkadaşlarınızla dışarı çıkmak için harika bir akşam olacaktır - onları bir araya getirin ve herkesin kendi yemeğini karşılayacağı anlayışıyla favori bir restoranda büyük bir masa ayırtın. Bir şeyler planlayın! Bu gece kaçırılmayacak kadar harika.

Eğer bu gece sizin için uygun değilse, Mars'ın 13 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Kova burcunda ve en sosyal sektörünüzde olacağını ve Venüs'ün de 16 Şubat-11 Mart tarihleri arasında aynı arkadaşlık sektöründe olacağını unutmayın.

Gördüğünüz gibi, bu son derece elektrikli, ışıltılı aşk kuşu gezegenler birçok gün üst üste gelecek ve size sosyalleşmek için bolca zaman tanıyacak.

Dolunay 24 Şubat'ta gerçekleştiğinde, iş yerinizde büyük bir proje sona erecek ve kendinizi geri çekilip rahat dairenizde veya evinizde kış uykusuna yatma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Sorumluluk gezegeni Satürn Güneş'e baskı yapacak ve dolunayın karşısında yer alacak, bu yüzden bol bol dinlenin. Rahatlayın ve kendinize iyi davranın, çünkü önümüzdeki aylarda dört gözle bekleyeceğiniz çok şey var.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.