New Holland Traktör Fiyatları 2024! Sıfır ve 2. El ne kadar?

New Holland Traktör Fiyatları: 2024 Güncellemesi

New Holland, tarım sektöründe güvenilirliği ve kalitesiyle tanınan bir marka. 2024 yılı itibarıyla güncellenen traktör fiyatları, çeşitli modellerin özelliklerine ve performansına göre farklılık gösteriyor. Markanın sunduğu modeller arasında TD 75, 65 56, 55’lik serileri gibi çeşitler bulunuyor. Her bir model, tarımsal ihtiyaçlara yönelik özel tasarım ve teknik özelliklerle donatılmış durumda.

Model Çeşitliliği ve Fiyat Aralıkları

New Holland'ın 2024 fiyat listesi, T580B, TT Serisi, TDD Serisi, T5 Bluemaster, T6 ve T7 gibi popüler modelleri kapsıyor. Fiyatlar, modelin özelliklerine, motor gücüne ve teknik donanımlarına göre değişiklik gösteriyor. En uygun fiyatlı modellerden en yüksek performanslı traktörlere kadar geniş bir yelpazede seçenek sunuluyor.

İkinci El New Holland Traktör Fiyatları

Yeni bir traktör almanın yanı sıra, ikinci el piyasası da çiftçiler için önemli bir alternatif sunuyor. New Holland markasının ikinci el traktörleri, uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir bir seçenek oluşturuyor. Sahibinden ya da güvenilir platformlardan satın alınabilecek ikinci el traktörler, bütçe dostu çözümler arayanlar için ideal.



New Holland traktör fiyatları 2024 yılı itibariyle sıfır araç modelleri için aşağıdaki gibidir:

T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR

931.666 TL

New Holland TT65 Fiyatı 2WD 380/70R28 (T115) TMR

974.268 TL

New Holland TT55 Fiyatları 4WD 380/70R24 (T140) TMR

974.480 TL

TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR

1.459.013 TL

T580S 4WD 13.6R28 ROPS (58S03) SRG STG5

1.068.155 TL

New Holland 55 56S Fiyatları 2WD 13X28 (E1) TMR

919.628 TL

TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP

2.842.232 TL

TR6.170S Traktör Fiyatları 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS (TR663)

4.780.742 TL





New Holland TD 75 sıfır fiyatları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR

1.589.033 TL

TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR

1.883.030 TL

New Holland TD75D BLM Traktör Fiyatı 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR

1.847.981 TL

TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR

1.836.808 TL

New Holland traktör fiyatları T580B TMR serisindeki modeller için şu şekildedir:

T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR

931.666 TL

T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR

927.411 TL

T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR

920.169 TL

New Holland traktör fiyatları 65 56S modelleri için aşağıdaki gibidir:

65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR: 1.217.038 TL

65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR: 1.318.780 TL

New Holland 75 56 S sıfır fiyatları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR: 1.156.458 TL

75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR: 1.267.104 TL

75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR: 1.438.956 TL

75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR: 1.328.353 TL



New Holland 55’lik traktör fiyatları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir:

55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR: 919.628 TL

TT55 2WD 13X28 (T107) TMR: 864.217 TL

TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR: 1.053.487 TL

TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR: 1.152.655 TL

TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR: 984.320 TL

TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR: 974.480 TL

TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR: 816.870 TL

New Holland traktör fiyatları diğer modeller için aşağıdaki gibidir:

TR6.170S Fiyatı 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR6671)

4.731.738 TL

TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 Fiyatları 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642)

3.748.451 TL

TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(DY4FL)PS FL TMR

2.340.780 TL

TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR

1.634.804 TL

T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG5

1.934.691 TL

T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5

1.023.474 TL

TT60 Classic 4WD 14.9R28 (60C03) SRG STG5

1.183.735 TL

T4.70B 4WD 380/70R28 (4B70PF) PS STG5

1.452.415 TL

Sahibinden satılık 2.el New Holland traktör fiyatları güncel haliyle şu şekildedir:

İkinci El New Holland TT50 Fiyatları (2013)

465.000 TL

New Holland TD 65 2.El Fiyatları (2009)

500.000 TL

New Holland TD 90 2.El Fiyatı (2013)

875.000 TL

New Holland T480 Fiyatları (2011)

295.000 TL

New Holland T480 2. El Traktör Fiyatı (2012)

450.000 TL