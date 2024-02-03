Susan Miller 2024 Şubat Boğa Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer, Aşk ve Şans Sizinle!

Şubat ayı, astrolog Susan Miller'ın Boğa burcu yorumuna göre, kariyer ve aşk hayatında yeni başlangıçlar ve heyecan verici fırsatlarla dolu. Güneş, yeniay, Merkür ve Plüton'un onuncu evde bir araya gelmesi, kariyerde yükseliş ve başarıyı müjdeliyor. Jüpiter'in Boğa burcundaki varlığı ise, hayallerin gerçekleşebileceği, göksel korumanın altında olduğunuz bir dönemi işaret ediyor.

Romantik açıdan da, Venüs ve Mars'ın uyumu, aşk hayatınızda unutulmaz anlar yaşayacağınızın habercisi. Bu dönemde, profesyonel ve kişisel hayatınızda önemli adımlar atarken, Uranüs'ün sürprizleri ve Satürn'ün disiplini arasında denge kurmanız gerekecek. Şubat ayı, Boğa burçları için, kariyerde ilerleme ve kalıcı aşk bağları kurma potansiyeli taşıyan, astrolojik olarak zengin ve verimli bir ay olarak öne çıkıyor.

Susan Miller’dan Şubat Ayı Boğa Burcu Yorumu

Kariyer gelişimi için heyecan verici bir haritanız var, bu nedenle yeni bir pozisyon, terfi veya serbest meslek sahibi iseniz işinizin büyümesini istiyorsanız, bu ay kolları sıvayıp başlamanın tam zamanı.

Güneş, yeniay, Merkür ve Plüton'un onuncu onur, ödül ve başarı evinizde bir araya geleceği 9 Şubat'ta 21 derece Kova burcundaki yeniay gerçekleştiğinde harekete geçmeye hazır olun.

Bu çok etkileyici. Evren her ay haritanızın farklı bir bölümünde size bir yeniay verir ve bu ay zarif yeniay sektörünüzdeki statünüzü yükseltmek için çalışıyor.

Aynı zamanda, Jüpiter hala burcunuz Boğa'da ve bu da hala ışıltılı Zümrüt yılınızda olduğunuz anlamına geliyor - hayallerin gerçekleşebileceği bir yıl, çünkü oldukça basit bir şekilde, siz göksel favorisiniz.

Bu, geçen yıl 16 Mayıs 2023'te başlayan ve 25 Mayıs 2024'te sona erecek olan 12 yılda bir gelen bir ayrıcalıktır.

Kova burcunun yöneticisi Uranüs, bu yeni ay üzerinde en büyük etkiye sahip olacak gezegendir. Öngörülemezliği ve tuhaflığıyla bilinen Uranüs bu kez bilmecelerle konuşuyor.

Uranüs Güneş'e ve yeniaya sert ve zorlu bir açı yapacak, bu da ilerleme arayışınızda muhtemelen bir engelle karşılaşacağınızı gösteriyor. Uranüs'ün doğası şaşırtmak veya şok etmektir, bu nedenle bu yeni ayda tetikte olmanız ve aklınızı başınızda tutmanız gerekecek, çünkü hızlı bir şekilde yanıt vermeniz gerekebilir.

İşte burada Uranüs kafa karıştırıcı mesajlar gönderiyor. Güneş ve Yeniay ile çatışırken aynı zamanda Oğlak burcundaki Venüs'e de güzel bir açı yapacak ve Venüs sizin Boğa burcunuzun yöneticisi. Venüs aynı zamanda altıncı evinizin iş projelerinin de yöneticisidir. Bundan ne anlamalıyız?

Başka bir işverenden veya müşteriden en az bir (veya daha fazla) teklif alabilirsiniz, ancak teklifle ilgili bir şey sizi duraklatabilir.

İşi kabul edip etmemek konusunda düşünmeniz gerekebilir çünkü iş yerinde yeni sorumluluklar üstlenirken size bağımlı olan ailenize nasıl bakacağınız konusunda endişeleriniz olabilir.

Yine de, günlük işlerin doğasını seviyorsanız ve bunu daha büyük bir şey için bir basamak olarak görüyorsanız yeni bir düzenlemeyi kabul edebilirsiniz.

Başka bir örnekte, içgüdüleriniz size işin tanımlanma şeklinin daha iyi yapılandırılabileceğini söylüyorsa, teklifi "olduğu gibi" kabul etmek zorunda değilsiniz.

Alanınızda uzmansanız ve işin kapsamını iyi biliyorsanız bu sizin için geçerli olacaktır. İşi şekillendirmek için farklı bir yol önerebilirsiniz.

Tartışmaya temel olarak teklifle başlayın ve ardından yaratıcı bir şekilde pozisyonun veya projenin bazı unsurlarını değiştirerek hem sizin için hem de birlikte çalışacağınız kişiler için daha cazip hale getirmeyi önerin.

Haritanız bu ay bunun mümkün olabileceğini gösteriyor. Teklifi veya görevi daha iyi hale getirme şansınız olacak, bu durumda herkes kazanacak.

Bu ay harika bir öngörünüz var. Yalnızca kariyerinizde ilerlemek için değil, aynı zamanda romantizmin tadını çıkarmak için de büyüleyici olanaklara sahipsiniz.

Titreşimlerini haftalar ve aylar boyunca sürdürecek olan yeni aya doğru ilerlerken (ortaya çıktıktan sonraki ilk 10 günde en güçlü olmasına rağmen), sahne dışındaki diğer iki gezegende başka bir şey olacak. Bir göz atalım.

Şubat ayına başlarken, ilk olarak seyahat, küresel ticaret ve ilişkilere güçlü bir vurgu yapılacak. Bu, Ocak ayında enerjik bir temaydı ve 13 Şubat'a kadar da devam edecek. Geçen ay seyahat etmiş olabilirsiniz veya uzak bir şehirde yapılan bir iş için yabancı insanlarla görüşüyor olacaksınız.

Mars 13 Şubat'ta haritanızın en önemli bölümüne -onuncu onur, ödül ve başarı evinize- girecek ve 22 Mart'a kadar burada kalacak. Mart 2022'den bu yana ilk kez, prestijli mesleki konularla ilgili sektörünüzde aksiyon gezegeni Mars'tan böyle bir iyilik görüyorsunuz. Bundan en iyi şekilde yararlanmak isteyeceksiniz!

Kova burcunda 9 Şubat'ta meydana gelen yeniay bu süreci başlatacak ve ardından Mars 13 Şubat'ta resme girerek kariyer seçeneklerinizi daha da genişletecek. Sizin için doğru rolü bulmak için büyük bir zaman aralığınız var.

Bu rol itibarınızı, statünüzü ve etkinizi yükseltecek bir rol olabilir. Serbest çalışıyorsanız, reklam, sosyal medya veya bir tanıtım kampanyası yapmalı ya da yeni müşteriler kazanmak için başka yöntemler kullanmalısınız. Şubat ve Mart ayları kariyerinizde ilerleme kaydetmek için 2024'ün en önemli ayları olacak.

Başka bir şey daha var. Venüs yöneticinizdir ve sevgilisi Mars'la birlikte olmayı sever. Genellikle, farklı yörüngeleri nedeniyle güneş sisteminin çok farklı yerlerinde bulunurlar.

Ancak, Şubat ayında Venüs ve Mars nihayet bir araya gelecek ve 22 Şubat'ta Kova burcunda kavuştuklarında, hepsi de kariyeriniz için çok olumlu ve heyecan verici olan elektrik kıvılcımlarını ateşleyecekler. Dikkat çekici ve büyüleyici olacağınızı söylemek yetersiz kalır.

Hem üstleriniz hem de astlarınız arasında çok popüler olacaksınız - herkes sizinle çalışmak isteyecek gibi görünüyor!

Venüs 16 Şubat'ta Kova burcuna ve kariyer sektörünüze girerek 11 Mart'a kadar burada kalacak. (Bu, Mars'ın 13 Şubat'ta aynı ışıltılı ve prestijli profesyonel onuncu eve girerek 22 Mart'a kadar burada kalmasından sadece üç gün sonra Venüs'ün kariyer bölgenize girdiği anlamına geliyor).

Venüs yöneticinizdir, bu nedenle koruyucu gezegeniniz deneysel, yaratıcı Kova burcunda süzülürken, siz de Kova burcunun bu niteliklerinden bazılarını alacaksınız. Uranüs Kova'nın yöneticisidir ve dahi gezegen olarak adlandırılır.

Uranüs'ün insanları yerinden oynattığı ve zaman zaman kaosa neden olduğu bilinmektedir, ancak bu genellikle yaratıcı süreçle birlikte gelir.

Güçlü, gerçekçi, pratik ve sağlam muhakeme yeteneğiniz de sergilenecek, çünkü bunlar doğuştan gelen en iyi Boğa niteliklerinizden bazılarıdır. Kazanan bir kombinasyonunuz ve çok sayıda yardımcı yönünüz var, bu yüzden iyimser olun sevgili Boğa.

Bu ay harika bir öngörünüz var. Sadece kariyerinizde ilerlemek için mükemmel açılara sahip değilsiniz, aynı zamanda romantizmin tadını çıkarmak için de büyüleyici beklentileriniz var.

Sevgililer Günü, transit Ay'ın Boğa burcunda olacağı bir gün olan 14 Şubat Çarşamba gününe denk geliyor. Ne kadar şanslısınız! Şanslı Jüpiter de Boğa burcunda ve Ay ile aynı hizada olacak. Eğer sabit bir sevgiliniz ya da eşiniz varsa bu sizin için önemli bir gün olabilir.

Bu gün kesinlikle muhteşem. Nişanlanabilir ve 24 Şubat'taki dolunayda bu haberi ailenizle paylaşabilirsiniz. Bazen birkaç günlüğüne ikiniz arasında bir sır olması eğlencelidir. Eğer bu yıl Sevgililer Günü'nde evleniyorsanız, düğümü atmak için olağanüstü bir zaman seçtiniz.

Ardından, heyecan verici olabilecek başka bir romantik olay için 24 Şubat'ta Başak burcundaki 5 derecelik dolunayı izleyin. Sevgililer Günü gerçek aşkını bulmuş olanlar için olsa da, bu dolunay özel birini bulmak isteyen Boğalar içindir.

Bu dolunay Boğa burcundaki mutluluk gezegeni Jüpiter'e mükemmel bir açı yapacak ve bu da sizin için büyük bir nimet olacak.

Dolunay beşinci gerçek aşk evinizi aydınlatacak ve Güneş, Merkür ve Satürn haritanızın neşe saçan bir alanı olan on birinci umutlar ve dilekler evinizde birlikte yakın yörüngede dönecek.

Satürn dolunayın karşısında yer alacak, yani konu aşk olduğunda, 24 Şubat'tan sonraki dört gün boyunca hissedilebilecek ciddi bir modda olacaksınız. Zamanınızın verimli geçmesini istiyorsunuz - evliliğe hazırsınız, bu nedenle bir teklif alırsanız (veya verirseniz) yakında evlenebilirsiniz.

Ciddi bir ruh hali içinde olmak genellikle büyük şeylerin gerçekleştiği zamandır, bu yüzden dileğiniz gerçekleşebilir.

Çocuğunuz varsa, Satürn'le karşıt açı yapan bu dolunay ebeveyn olmanın günlük ağırlığını biraz daha fazla hissetmenize neden olabilir.

Çocuğunuza gösterdiğiniz özen bazen geçici olarak bunaltıcı gelebilir. Bu durumda, eğer sizin için geçerliyse, bu dolunayda veya dolunaya yakın bir zamanda yükünüzü hafifletmek için ailenizden yardım alıp alamayacağınıza bakın veya bir anne yardımcısı tutun, bu iyi bir fikir olacaktır.

Mart başında kendinizi o kadar kırılgan hissetmeyeceksiniz, bu nedenle ruh halinizin önemli ölçüde aydınlandığını görmek için kendinize birkaç gün verin.

Güneş Boğa burcunda evinizi yönetir ve Satürn'ün Güneş'le kavuşum halinde olması ve Şubat ayının başlarında kariyerinize yaptığınız büyük vurgu, yeni bir işe uyum sağlamak için evinizi taşımanız gerektiğini düşündürebilir.

Bu göz korkutucu gelebilir, ancak yapmanız gereken her şeyi küçük parçalara ayırırsanız, işleri daha kolay halledebilirsiniz. İşte bunu düşünmenin başka bir yolu, sevgili Boğalar.

Dolunayla ilgili olarak 24 Şubat, ne olursa olsun, tüm enchilada'yı bir oturuşta yemeye çalışmayın. Küçük ısırıklar en iyisi.

Dolunay Satürn ve Güneş'i birbirine yakın yörüngeye getirse de, aslında 24 Şubat'ta değil 28 Şubat'ta kavuşum halinde buluşacaklar.

Kendinizi endişeli hissediyorsanız veya biri sizi eleştiriyorsa, yaklaşık üç veya dört gün içinde kendinizi daha hafif hissetmeye başlayacağınızı ve daha önce sizi endişelendiren şeyler hakkında o kadar endişelenmeyeceğinizi fark edin.

28 Şubat ciddi tartışmalar ya da önemli toplantılar yapmak için uygun bir zaman değildir. Bunu ayın başlarında veya Mart ayında yapın.

Şubat ayının son günlerinde etkileşimde bulunduğunuz herkes bu kasvetli etkiyi hissedecek, bu yüzden baskı uygulayarak bu havayı daha da kötüleştirmeyin.

Zamanlama hayatta her şeydir! Zor bir konuyu gündeme getirmek için Mart ayına kadar bekleyin. Bunu yaptığınıza memnun olacaksınız.

Özet

Şubat ayının ilk yarısında kendinizi huzursuz hissedebilir ve ortam değişikliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. İyi zamanlama!

Genellikle dikkatinizin nereye çekileceğini ortaya çıkaran hareket gezegeni Mars, Oğlak burcundaki turunu tamamlamak üzere olacak - sizin için harika bir yerleşim - bu yüzden eğer özgür kalabilirseniz (ve Ocak ayında gitmediyseniz), güzel bir ortama uçun.

Yemyeşil bitki örtüsüne sahip dağlık bir arazi görmekle ilgileniyor gibisiniz. Mars'ın 22 Mart'a kadar kalmak üzere prestijli kariyer sektörünüze gireceği 13 Şubat'tan önce gidin.

Yeniay Kova burcundaki Güneş ile Merkür ve Plüton'un beklediği onuncu onur, ödül ve başarı evinize kavuşacağı için 9 Şubat'tan itibaren zihniniz muhtemelen kariyerinize yönelecek.

Genellikle bu, mesleki ilerleme konusunda iddialı bir şekilde hareket etmek için iyi bir zaman olurdu ve bunu yapabilirsiniz, ancak 9 Şubat'taki bu yeni ayın fırsatıyla birlikte bir engel getirdiğini unutmayın.

Beklenmedik gelişmelerin gezegeni olan ve şu anda Boğa burcunda bulunan Uranüs, 9 Şubat yeni ayının öncü gezegenidir ve Uranüs Kova burcundaki Güneş ve yeni aya meydan okuyacaktır.

Son dakikada, teklifle ilgili hoşunuza gitmeyen bir şeyle karşılaşabilirsiniz ve işin içinde ne olduğunu anladığınızda, bu hiç beklemediğiniz bir şey olacaktır.

Evinizden uzakta bir yerde çalışmanız gerekebilir (ve bu nedenle taşınmanız gerekebilir) veya iş için seyahat etmek zorunda kalabilirsiniz, bu da özellikle küçük çocuklarınız varsa ailenize nasıl bakacağınızı merak etmenize neden olur. Birdenbire teklifi kabul ederek çok fazla şey üstlenmiş olup olmayacağınızı düşünebilirsiniz.

Alternatif olarak, ilgi gösterdikten sonra, şaşırtıcı derecede tek taraflı görünen ve sizi tehlikeye atabilecek bir sözleşme sunulabilir.

Eğer durum buysa ve iş sizi yeterince ilgilendiriyorsa, avukatınızla iletişime geçin ve sizin ve muhtemel işvereninizin değiştirmeyi kabul edebileceği bazı maddelerde değişiklik önerip önermeyeceğine bakın.

Eğer durumu çözemezseniz, işi pas geçebilir ve başka bir firmadan yeni bir teklif gelmesini bekleyebilirsiniz. Bu hayal kırıklığı yaratabilir, çünkü mevcut teklifteki maaş cömert görünüyor.

Bu engel (eğer bir engelle karşılaşırsanız) aniden ve aniden ortaya çıkacaktır ve bununla elinizden geldiğince hızlı bir şekilde başa çıkmanız ya da işi veya müşteriyi reddetmeniz gerekecektir.

Moralinizi bozmayın, başka teklifler de alacaksınız, ancak yeniay sizi haftalarca etkileyeceği için her durumda durumun tüm yönlerini incelemeniz gerekecek.

Mars 13 Şubat'ta Kova burcuna ve onuncu şöhret ve onur evinize girecek ve 22 Mart'a kadar burada kalacak. Ayrıca Venüs de kariyer eviniz olan Kova burcunda Mars'la birlikte seyahat ederek parlayan itibarınızın sizden önce geleceğini gösteriyor.

Kesinlikle, aklınızı verdiğiniz herhangi bir VIP'nin kapısından içeri adımınızı atabileceksiniz. Kova burcundaki Venüs mizahınızı ve cazibenizi ortaya çıkaracak; size kim karşı koyabilir ki?

Son iki yıldır ilk kez kariyer sektörünüzde Mars'tan yardım alıyorsunuz, bu nedenle bu haftalarda doğru pozisyonu aramaya değer.

İdeal işi bulma konusunda daha fazla engelle karşılaşacak mısınız? Olabilir, ancak Boğa burcunda bulunan şans gezegeni Jüpiter ve uzun vadeli kazanç gezegeni Satürn'ün de sizi desteklediğini unutmayın. Bakalım 13 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında profesyonel anlamda sizin için neler mümkün olacak.

Romantik bakış açınıza dönecek olursak, 14 Şubat Sevgililer Günü, bir Çarşamba günü için bile büyüleyici derecede romantik olabilir.

Şanslısınız, transit Ay Boğa burcunda ve yine Boğa burcundaki Jüpiter'e çok yakın olacak, bu da aşıklar için bu özel günde biricik sevgiliniz tarafından sevildiğinizi ve takdir edildiğinizi hissedeceğinizi gösteriyor. Venüs de sizinle işbirliği yapacak.

Transit Ay Jüpiter'e bu kadar yakınken, güzel bir mücevher veya bekârsanız ama ciddi biriyle çıkıyorsanız bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu, sevgi ve sıcaklıkla dolup taşan neşeli bir güne işaret ediyor. Hepsi bu kadar değil!

On gün sonra, 24 Şubat'ta Başak burcundaki dolunay aşk sektörünüzü aydınlatacak ve romantik bir ilişki 24 Şubat'ta, artı dört gün sonra önemli bir zirveye ulaşacak gibi görünüyor. Satürn yakında Güneş'le kavuşum yapacak, bu da ciddi bir kararın alınabileceğini gösteriyor - evlilik ya da bebek sahibi olmak gibi kişisel bir soruya odaklanıyor gibi görünüyor.

Ya da her iki karar için de hazır değilseniz, işlerin nasıl gittiğini görmek için birlikte yaşamaya karar verebilirsiniz. Görünüşe göre ciddi bir ruh hali içinde ve bu seçimi yapmaya hazır olacaksınız.

Yine, 24 Şubat'taki dolunay sırasında Jüpiter, geleceğiniz hakkında iyimser ve mutlu hissetmenize yardımcı olmak için ideal konumda olacak.

Bir olasılık daha var. Satürn ve Güneş'in buluşması sonucunda bir ev veya apartman dairesi kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.

Satürn size geleceğe hazırlanma ve kendiniz için sağlam bir temel kurma özlemi veriyor. Hayatınıza istikrar kazandırmak istediğiniz bir aşamaya geliyorsunuz.

Hayalinizdeki evi bulursanız ve ipoteği karşılayabileceğinizi biliyorsanız, geri durmanız için bir neden yok. Doğru, faiz oranları her yerde yüksek, ancak bu oranlar düştüğünde, ki düşecektir, eğer sabit bir ipotek seçtiyseniz, ipotek faiz oranını daha cazip bir oranla yeniden müzakere edebilirsiniz.

Yapacak çok şeyiniz var, sevgili Boğa! Her zaman kendinize göksel favori olma onuruna sahip olduğunuzu hatırlatın çünkü 12 yılda bir gerçekleşen bir döngüde iyi şans getiren Jüpiter'in korumasına ve kutsamalarına sahipsiniz. İyimser olun!

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.