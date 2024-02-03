Susan Miller 2024 Şubat İkizler Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer, Eğitim ve Seyahat!

Susan Miller, Şubat ayı İkizler burcu yorumunda, gökyüzünün dinamik enerjilerinin hayatınızın kamusal alanlarında nasıl bir etki yaratacağını detaylandırıyor. Dört gök cismi hayatınızın zirvesinde yer alırken, yeni ay ve Uranüs'ün getirdiği sürprizler, yüksek eğitim, uluslararası ilişkiler ve sofistike iletişim sanatları üzerinde duruyor.

İkizlerin bu dönemde yaratıcılıklarını konuşturacakları, yasal meselelerde adil kararlar verecekleri ve finansal kazanımlar elde edebilecekleri bir ay olduğunu vurguluyor. Ayrıca, Sevgililer Günü ve aileyle ilgili meseleler de bu dönemin önemli noktaları arasında yer alıyor. İkizler burcunu bekleyen heyecan verici fırsatlar ve potansiyel zorluklar, bu ayı özellikle önemli kılıyor.

Susan Miller’dan Şubat Ayı İkizler Burcu Yorumu

Şubat ayında tüm gezegenler ufkun üzerinde toplanacak, böylece hayatınız özel olmaktan ziyade kamusal olacak.

Dört gök cismi haritanızın en tepesine yerleşecek ve tartışmaya, münazaraya, araştırmaya, bilgi edinmeye ve yaymaya odaklanan güneş dokuzuncu evinizde mutlu bir şekilde yuvalanacak.

Buna göre, dokuzuncu eviniz yayıncılık, yayıncılık, uluslararası seyahat ve ilişkiler, yüksek öğrenim (lisans ve lisansüstü) ve entelektüel inceleme ve araştırmayı kapsar.

Tüm sofistike iletişim sanatları haritanızın bu alanına girer ve buna yasal konular da dahildir. Bu ev aynı zamanda felsefi düşünme ve tartışmayı da yönetir.

Hukukla çalışırken, entelektüel ve duygusal olmayan bir şekilde bir davanın her iki tarafını da görürsünüz ve adil bir karar bulmak için mahkemelerde cevabı tartışırsınız.

Bu ay heyecan verici uzak bir şehre seyahat edebilir veya göz kamaştırıcı bir yazı ödevi alabilirsiniz. Eğer televizyonda çalışıyorsanız, sizden yeni bir program geliştirmeniz istenebilir.

Özel bir üniversite kursuna veya seminerine katılabilir ya da kendi dersinizi veya sınıfınızı verebilirsiniz. Alternatif olarak, basınla röportaj yapabilir veya kitabınız, senaryonuz veya podcast diziniz üzerinde çalışmaya başlamanızı sağlayacak bir sözleşme imzalayabilirsiniz.

Bir müşteri için önemli bir reklam kampanyasından sorumlu tutulabilir ya da bir tanıtım veya sosyal medya kampanyası tasarlamanız istenebilir. Ya da büyük bir müşteri için bir web sitesi geliştirmekle görevlendirilebilirsiniz.

Uluslararası seyahatler ve yurtdışı ilişkilerinin yanı sıra küresel pazarlarda ticaret de dokuzuncu evin bir parçasını oluşturur.

Eski astrologlar yabancı ülkelere seyahat etmenin etrafınızdaki dünya hakkında bilgi edinmenin en iyi yollarından biri olduğunu düşünmüşlerdir - derinlemesine bir eğitim almak için harika bir yöntem.

Şubat ayı burcunuzdaki gök cisimleri - 9 Şubat'taki yeniaydan sonra - bilim, yüksek teknoloji, matematik ve gelecekteki tüm yenilikleri yöneten bir burç olan Kova'da olacak.

Bu, NFT'ler, dijital oyunlar ve yapay zeka dünyasını da dahil edeceğimiz anlamına geliyor. Bu durumda, çok yeni ve heyecan verici bir şey üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. 9 Şubat yeni ayı uyumlu burcunuz Kova'da, 21 derecede gerçekleşiyor.

Ancak bu yeni ayla ilgili önemli bir sorun var: Uranüs ortaya çıkan şeyle doğrudan çatışma halinde olacak ve bir engel oluşturacak.

Hem Güneş (görevlerinizi yönetir) hem de Dolunay (kişisel mali durumunuzla bağlantılıdır) işin içinde olacağından, bu durum size paraya mal olabilir veya yasal bir meseleyi gündeme getirebilir. Ortaya çıkan şey beklediğiniz bir şey olmayacak.

Mars'ın konumu nedeniyle son zamanlarda çok fazla harcama yapıyorsunuz, ancak Mars 13 Şubat'ta Kova burcuna ulaştığında bu para çıkışı durulacak.

Bu yeni aya daha da fazla güç katacak ve listelediğim konulardan birinin bu ay ve Mars'ın 13 Şubat'tan 22 Mart'a kadar haritanızın aynı bölümündeki yolculuğu sırasında zamanınızı işgal etme olasılığını artıracak.

Yeniayda Uranüs yaratıcı düşünmenizi teşvik edecek ve fikirlerinizden para kazanmanıza yardımcı olacak.

Venüs şu anda sekizinci finans evinizde, sevgilisi Mars'a yakın bir yörüngede dönüyor ve Uranüs'ün kafa karıştırıcı sinyaller gönderdiği yer de burası.

Her ne kadar Güneş ve yeniay ile çatışma halinde olsa da, Uranüs Venüs'e güzel bir şekilde yönelecek, bu da 9 Şubat'ta veya bu yeniayı takip eden günlerde para geldiğini görebileceğiniz anlamına geliyor. (Uranüs 7 Şubat'ta tam bir açı yapacak, bu yüzden alternatif olarak, bu yeni aydan iki gün önce duyabilirsiniz).

Venüs yaratıcı sektörünüzün doğal yöneticisidir, bu nedenle hayal gücünüzün derinliğine dokunan ve fikirlerinizin çeşitliliğini göstermenize olanak tanıyan özel bir iş alabilirsiniz.

Ayrıca Boğa burcundaki Jüpiter, onuncu eviniz olan Balık burcundaki Satürn'e güzel bir açı yapacak, dolayısıyla itibarınız güvende olacak, endişelenmenize gerek yok.

Her ne kadar 9 Şubat'taki yeniay sonucunda stres yaşayacak olsanız da, perde arkasında sizi savunacak veya tavsiyelerde bulunacak destekçileriniz var.

Eğer doğum günü 11 Haziran'a denk gelen bir İkizler burcuysanız, artı veya eksi dört gün, bu yeni ayın etkisini büyük olasılıkla hissedeceksiniz.

Yükselen burcunuz 21 derece artı ya da eksi dört derece İkizler ise, sizin de bu yeniayda tetikte olmanız gerekecek.

Sevgililer Günü 14 Şubat'ta gerçekleşecek ve transit Ay Boğa burcunda olacak. Bekar İkizler, bir arkadaşınızın görücü usulü randevu ayarladığı bir kişiyle kimya uyumu yakalayabilir.

Bu gün şans getiren Jüpiter transit Ay'la kavuşum yaparak büyüleyici bir akşam geçirmenizi sağlayacak. Bağlı İkizler aşklarını kutlamak ve bu süreçte bir anı biriktirmek için romantik bir şehre kısa bir seyahat ayarlamak isteyebilir.

Artı veya eksi dört gün sonra, 24 Şubat'ta Başak burcundaki dolunay sırasında dikkatinizi ailenize çevireceksiniz. Satürn Güneş'le kavuşum yapacak ve Ay'ın tam karşısında yer alacak.

Bu, 9 Şubat'taki yeniay sonucunda ortaya çıkan görevlerinizin sizi zorlayabileceğini ve aynı zamanda ailenizin yanında olmak isteyeceğinizi gösteriyor.

Bir kutlama organize etmeniz gerekebilir ve denetlemeniz gereken tüm ayrıntılarla nasıl başa çıkacağınızı ve işinize nasıl ayak uyduracağınızı merak edebilirsiniz.

Ya da anne veya babanıza hızlı bir şekilde yardımcı olmanız istenebilir. Jüpiter yine devreye girecek ve iyi bir çözüm bulmanıza yardımcı olacak. Jüpiter bu sırada Güneş'e ve Dolunay'a doğrudan bir ışın gönderecek ve tam da şu anda ihtiyacınız olan şeyi, bir kutsamayı iletecek.

Özet

Kariyerinizde yavaş yavaş daha fazla sorumluluk üstleniyorsunuz ve iyi gidiyorsunuz. Yeni bir alanda ipleri öğrenirken aklınıza gelebilecek her türlü soruda size yardımcı olacak daha deneyimli biri yanınızda gibi görünüyor.

Henüz bunun kanıtını görmediyseniz, muhtemelen önümüzdeki ay 10 Mart'taki yeniayda göreceksiniz.

Birçok İkizler iletişim sanatlarında yeteneklidir ve eğer bu sizseniz, Şubat ayında gezegenlerin Kova burcunda toplanması size yayıncılık, yayıncılık, reklamcılık, tanıtım, sosyal medya, satış, yasal işler veya bir yüksek öğrenim kurumunda öğrenci veya profesör olarak yeteneklerinizi gösterme şansı verecektir.

Eğer içinizde fokurdayan bir kitap fikri hakkında bir ajansla iletişime geçmek istiyorsanız, yeniay göründükten sonra sorgu mektubunuzu gönderin.

Bir TV programı veya podcast dizisi satmak istiyorsanız, aynı zamanda, 9 Şubat'ta Kova burcundaki yeni aydan sonra VIP'lerle iletişime geçmeye başlayın.

Bu yeni ay için görünüm karışık, ancak ortaya çıkabilecek herhangi bir engeli atlatmanız mümkün. İşin iyi tarafı, sürpriz gezegeni Uranüs Oğlak burcundaki Mars ve Venüs'e mükemmel bir açı yaptığı için fikrinizden iyi para kazanmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca, Jüpiter Satürn'e güzel bir açı yaparak güçlü ve kalıcı bir olumlu izlenim bırakmanıza yardımcı olacak.

Eksi tarafta, Uranüs Güneş'e kare açı yapacak, bu nedenle haberlere karşı koymanın bir yolunu bulana kadar sizi geçici olarak yanlara savuran istenmeyen bir olayla karşılaşabilirsiniz. Uranüs bu yeniayda liderliği ele alıyor.

Neyse ki Uranüs yaratıcı düşünmenizi teşvik edecek ve daha önce de söylediğimiz gibi fikirlerinizden para kazanmanıza da yardımcı olacak. Bu yeni ayı kullanın; zorluklara rağmen sizi destekleyebilir.

Para kazanmak kulağa harika geliyor çünkü son zamanlarda normalden daha fazla harcama yapıyorsunuz. Kredi kartlarına yüklediğiniz tatil hediyelerini ödüyor ya da normalden yüksek harcamalar yapıyor olabilirsiniz.

Bununla birlikte, Mars 13 Şubat'ta Kova burcuna geçtikten sonra harcamalarınızın düştüğünü göreceksiniz. İronik bir şekilde, Mars haritanızda Güneş, yeniay (9 Şubat), Plüton ve yöneticiniz Merkür ile aynı alanı uyaracak - hepsi Kova burcunda olacak.

Bu da bu trendin sizin için ne kadar önemli olacağını gösteriyor. Medyaya vurgu yapmanın yanı sıra, uluslararası seyahat ve ilişkilere, yasal konulara ve yükseköğrenime de güçlü bir şekilde odaklanacaksınız.

İster bağlı bir İkizler olun ister olmayın, Sevgililer Günü (14 Şubat) büyüleyici olabilir. Eğer bekârsanız, bir tanışma randevusu sizin yararınıza olabilir ve eğer evliyseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa, hızlı bir romantik yolculuk birbirinize olan sevginizi yeniden canlandırmanıza yardımcı olabilir.

Eviniz ve aileniz 24 Şubat'taki dolunayda ilgi odağınız olacak (bu dolunay göründükten sonraki beş gün içinde mesajını iletecek).

Bu dolunay iş hayatınızda pek çok şeyin olup bittiği bir döneme denk geliyor, dolayısıyla bu dolunayda her ikisini de idare etmeniz gerekecek.

Görünüşe göre sözleşmeye bağlı bir konu veya bir iletişim projesiyle ilgilenmeniz gerekecek. Yine de, tüm kalbinizi ailenizle birlikte olmaya ya da alternatif olarak evinizi rahat, davetkâr ve şık bir yer haline getirmeye vermek isteyeceksiniz.

Neyse ki Jüpiter tam zamanında devreye girerek konut ve aile konularında size mutluluk ve şans getirecek.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.