Susan Miller 2024 Şubat Yengeç Burcu Astroloji Yorumu: Mali Düzenlemeler ve İlişkilerin Önemi

Şubat ayı, Yengeç burcu için önemli mali kararlar ve ilişkilerdeki uyumun öne çıktığı bir dönem olarak belirginleşiyor. Astrolog Susan Miller'ın değerlendirmelerine göre, bu ay Mars'ın etkisiyle iş ve özel hayatta önemli iş birlikleri gündemde.

Yengeçler için finansal düzenlemeler, vergi hazırlıkları ve potansiyel mali fırsatlar ön planda. Aynı zamanda, Uranüs'ün sürprizleri ve Sevgililer Günü'nün getireceği tatlı sürprizlerle dolu bir ay sizi bekliyor. Bu dönemde alınacak kararlar, uzun vadeli mali güvenliği destekleyici nitelikte.

Susan Miller’dan Şubat Ayı Yengeç Burcu Yorumu

Geçen ay tamamen başkalarıyla -eşinizle, flört ettiğiniz biriyle veya iş ortağınız, menajeriniz, reklamcınız, muhasebeciniz, muhasebeciniz, avukatınız veya iş amacıyla düzenli olarak görüştüğünüz başka bir uzman gibi iş yerindeki biriyle- işbirliği yapmakla ilgiliydi.

Ayın ilk yarısında Mars sizi hala başkalarıyla birlikte çalışmaya teşvik ediyor. Bu vurgu 13 Şubat'ta eriyecek ve günlük faaliyetler üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaksınız.

Bazen enerji gezegeni Mars, aşırıya kaçan çok fazla enerji getirir ve bu da çekişmelere neden olur. Bunun sizin için geçerli olduğuna dair doğrudan bir gösterge yok, ancak eşsiz doğum haritanızdaki tüm gezegenleri göremiyorum.

Eğer yakın bir partneriniz ya da müşterinizle bir çatışma yaşadıysanız, Mars Oğlak burcundan ayrılıp 13 Şubat'ta Kova burcuna girdikten sonra işler sakinleşecektir.

Kova burcundaki yeniay 9 Şubat'ta 21 dereceye ulaştıktan sonra, Güneş, Plüton ve Merkür de dahil olmak üzere Kova burcunda bir gezegen kalabalığına sahip olacaksınız.

13 Şubat'ta Mars da orada olacak ve 16 Şubat'ta Venüs de bu gezegenlere katılacak. Bu, başkalarının parasının bulunduğu sekizinci evinizde çok fazla enerji demek. Görünüşe göre mali konulara çok odaklanacaksınız.

Vergilerinizi tamamlayabilmek için muhasebecinize vermek üzere tüm evraklarınızı bir araya topluyor olabilirsiniz.

Ya da emlak planlamasına, vasiyetinizi hazırlamaya veya yakın zamanda aldığınız bir mirası veya ikramiyeyi nasıl değerlendireceğinize karar vermeye odaklanmış olabilirsiniz. Bir sigorta ödemesi için dosyalama yapıyor veya sigorta başvurusunda bulunuyor olabilirsiniz.

Bir iş kuruyorsanız, bir risk sermayedarına başvurmanız veya bankanızdan kredi veya ipotek istemeniz gerekebilir. Odaklanacağınız fon türü, düzenli bir maaşın veya kişisel tasarrufların dışında olacaktır.

Bu süreci başlatmak için iyi bir zaman, ancak tetikte olun, çünkü muhtemelen başa çıkmanız gereken bir şey ortaya çıkacaktır.

Yeniayların çoğu fırsatlar getirir, bu da getirecek ama aynı zamanda ani bir meydan okuma da getirecek. Boğa burcundaki Uranüs 9 Şubat'ta Güneş'e ve yeni aya çok sert bir açı yapacak.

Bir Yengeç olarak, Ay tarafından yönetiliyorsunuz, bu nedenle büyük bir harcama haberi, yönünüzü yeniden bulana ve finansal engelle nasıl başa çıkacağınızı bulana kadar sizi geçici olarak şok edebilir.

Evren karışık sinyaller gönderiyor gibi görünüyor, çünkü 9 Şubat'taki yeni ayla aynı zamanda Uranüs tatlı bir uyum içinde Venüs'e ulaşacak.

Venüs güneşteki on birinci arkadaşlık evinizin ve dördüncü yuva evinizin doğal yöneticisidir. Arkadaşlarınız ve aileniz bu dönemde size şaşırtıcı derecede yardımcı olacak.

Sevgililer Günü'nde, 14 Şubat'ta transit Ay sevimli Boğa burcunda olacak ve iyi şans getiren Jüpiter o gün bu hassas Ay'a sıkıca kavuşacak. Harika.

Aynı zamanda, mutluluk gezegeni Jüpiter, uluslararası insanlar ve yerlerden oluşan dokuzuncu evinizdeki Satürn'e dostça bir titreşim gönderecek, bu nedenle yabancı bir müşteri veya arkadaş da size yardımcı olacak iyi haberler veya bir ipucu getirebilir.

Jüpiter ve Satürn arasında bu tür bir uyum görmek son derece nadirdir, bu nedenle mali durumunuzla ilgili yaptığınız her türlü yeniden yapılandırma veya değişiklik olumlu sonuçlar getirecek gibi görünüyor.

Kararlarınızı finansal planlamacınızla birlikte alın, çünkü ikiniz birlikte iyi fikirler üretebilirsiniz. Eğer yeni bir muhasebeciye ihtiyacınız varsa, çünkü şu anki muhasebeciniz donuk bir zihne sahip gibi görünüyor veya vergilerinizi ezbere yapıyor, hemen aramaya başlayın.

Şubat ayı boyunca ilerledikçe, sanki evren bilmecelerle konuşmaya devam ediyormuş gibi, aynı günde birbiriyle çelişen açılar olduğunu göreceksiniz.

Normalde canlandırıcı olan bu yeni ay, Uranüs'ten beklenmedik ve potansiyel olarak zor bir öfke nöbeti getirecek.

Şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bakalım. Yine, bu günün büyük artıları ve eksileri var, ancak bunları çözmenin sizin için kolay olacağını düşünüyorum.

Transit Ay Boğa burcunda olacak, bir Yengeç olarak sizin için çok güzel bir burç, iki kat daha güzel çünkü hediye ve şans veren Jüpiter o gün o hassas Ay'a sıkı bir şekilde kavuşacak ve bu harika bir şey.

Eğer hayatınızda bir sevgiliniz yoksa, bekar arkadaşlarınızın o akşam sizinle yemeğe gelip gelmeyeceğine bakın. Bu çok eğlenceli olabilir (ve böyle muhteşem bir gecede evde yalnız kalmamalısınız).

Sorun şu ki, Sevgililer Günü'nde aynı anda, alıngan Mars, başkalarının parasının bulunduğu güneş sekizinci evinizde takıntılı Plüton'la kavuşum yapacak.

Bu, 14 Şubat'ta para konusunda tartışmaları gündeme getirebilecek ağır ve biraz patlayıcı bir açıdır.

Anlaşmazlık romantik partnerinizden gelebilir, ancak bir müşteri veya iş arkadaşı gibi birlikte çalıştığınız birinden gelmesi de aynı derecede olasıdır.

Satış işinde komisyonla çalışıyorsanız ya da telif haklarına veya artık ödemelere bağlı bir yazar veya oyuncuysanız, aldığınız çek beklediğinizden çok daha az olabilir ve bu şirket için neden bu kadar çok çalıştığınızı merak etmenize neden olabilir.

Mars'ın Plüton'la kavuşumu güçlü görünen bir açıdır - enerji "ya benim yolumdan yap ya da otoyoldan git" şeklindedir.

İyi haber ise Venüs'ün Mars ve Plüton'la birlikte yörüngede olması, yumuşatıcı bir etki ve belki de şanslı bir etki, ihtiyacınız olan finansal yardımı almanıza yardımcı olacak bir programdan yararlanabileceğinizi gösteriyor.

Dolunay 24 Şubat'ta Başak burcunda, sizinkiyle iyi uyum sağlayan bir burçta belirecek. Göründükten sonraki beş gün boyunca etkili olacak.

Bu dolunayın ciddi bir tonu var çünkü Satürn doğrudan Ay'ın karşısına geçecek ve sonuç olarak yükümlülükleriniz üzerinizde baskı yaratacak.

Satürn Güneş'le kavuşum yapacak ve Güneş ikinci maaş evinizi yönetiyor, dolayısıyla bu ay yetersiz kalma teması devam ediyor. Söylemeye gerek yok, bu zam istemek için iyi bir zaman değil.

Yine de umutsuzluğa kapılmayın. 24 Şubat'taki dolunayda, diğer tüm çapraz akımların yanı sıra, Jüpiter üçüncü sözleşme evinizdeki Ay'a doğrudan altın bir ışın gönderecek. Yaptığınız yeni bir anlaşma keyfinizi yerine getirebilir çünkü bu anlaşma umut vaat ediyor.

Özet

Sekizinci evinizdeki gezegen kalabalığıyla, gelecek yıl için mali durumunuzu düzene sokmak üzere çalışmaya hazır görünüyorsunuz.

Haritanızda vergiler gibi başkalarının parasını yöneten alan burasıdır, bu nedenle muhasebeciniz için gelir vergisi beyannamenizi hazırlamaya başlamak isteyebilirsiniz.

Yeniay 9 Şubat'ta size başlamak için motivasyon verecek. Kredi kartlarınızı ve kredilerinizi ödemek için bir plan yapabilir ya da yatırım portföyünüzü mali danışmanınızla birlikte gözden geçirerek herhangi bir değişikliğin akıllıca olup olmayacağına karar verebilirsiniz.

Bir ipotek veya öğrenci mali yardımı için başvurmanız, bir sigorta talebi göndermeniz veya başka bir başvuru yapmanız gerekiyorsa, bunu yeni ay geldikten hemen sonra yapın (daha önce değil).

Bu yeniayda liderliği ele geçiren Uranüs sürpriz bir engel yaratacağından, matematiğinize ve yaptığınız herhangi bir başvuru veya raporun doğruluğuna dikkat edin.

Uranüs'ün neleri karıştıracağını tahmin etmek imkansızdır çünkü bu gezegen genellikle hiç beklemediğiniz bir şey getirir. Bu olasılıkla başa çıkmak için mümkün olduğunca organize ve hazırlıklı olduğunuzdan emin olun ki gözden kaçan bir hata nedeniyle herhangi bir sürpriz yaşanmasın.

Vergi hazırlığı ve diğer finansal faaliyetler söz konusu olduğunda, bir muhasebeci veya muhasebeci gibi bir profesyonelle hiç çalışmamış olsanız bile, bu yıl bunu yapmak akıllıca olacaktır.

Şubat ayının ilk yarısında Venüs ve Mars ortaklıklar evinizde, yani haritanızın profesyonellerle işbirliklerini içeren alanında bulunuyor.

Ayrıca, Uranüs zor bir finansal sürpriz getirse de, aynı zamanda Uranüs Venüs ve Mars'ı cömert, dostane bir şekilde işaret edecek - bu da arkadaşların veya ailenin yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bu, Uranüs'ün getirdiği haberleri zekânızla alt edebileceğinizi gösterir. Örneğin, çok fazla vergi borcunuz olduğunu hesaplamış olabilirsiniz, ancak bir profesyonelle görüştüğünüzde bunun doğru olmadığını keşfedeceklerdir.

Bu sadece bir örnek, bu yüzden bunun nasıl sonuçlanacağını görmelisiniz. Eğer evliyseniz, eşinizden de çalışmalarınızı gözden geçirmesini isteyebilirsiniz, çünkü haritanızda bu ay aydınlanacak alanlardan biri de evlilik partnerinizdir.

Son bir düşünce: Yeni bir pozisyon için sosyal haklar konusunda pazarlık yapıyorsanız, sizi temsil edecek bir temsilci ya da avukat gibi başka biri varsa iyi iş çıkarabilirsiniz.

Sizin durumunuzda, Şubat ayında finansal konular söz konusu olduğunda iki başlılığın bir başlılıktan daha iyi olacağı çok açık.

14 Şubat Sevgililer Günü biraz zorlayıcı bir gün olsa da, Jüpiter'in uyumlu Boğa burcundaki transit Ay'ı öpmesiyle, sizin için iyi sonuçlanacaktır. Eğer birbirinize bağlı değilseniz, arkadaşlarınızı toplayıp harika ve eğlenceli bir gece geçirebilirsiniz.

Dolunay 24 Şubat'ta gerçekleştiğinde, bir seyahate çıkmaya veya sözleşmeye dayalı bir müzakereyi sonuçlandırmaya hazır olabilirsiniz.

Yayıncılık veya yayıncılık alanında çalışıyorsanız, büyük bir projeyi bitiriyor olabilirsiniz. Satürn'ün Güneş'le kavuşum halinde olması nedeniyle şu anda biraz nakit sıkıntısı çekebilirsiniz, ancak bu geçici bir his gibi görünüyor.

Eş zamanlı olarak, Jüpiter Ay'la temas kuracak ve hazırlamakta olduğunuz anlaşmadan mükemmel para haberleri getirecek.

Buna ek olarak, Jüpiter uzun vadeli kazanç gezegeni Satürn'e ulaşacak, bu nedenle bu ay vereceğiniz kararlar rahatlatıcı bir güvenlik hissi verecek gibi görünüyor.

Beklenmedik haberlerin sizi sarsmasına izin vermeyin; yapmanız gereken her şeyi halledebilir ve kazançlı çıkabilirsiniz.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.