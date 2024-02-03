Susan Miller 2024 Şubat Başak Burcu Astroloji Yorumu: Kariyerde yükseliş ve mali fırsatlar!

Susan Miller, Aslan burcunun Şubat ayı astroloji tahminlerini sunuyor; gezegenlerin alışılmadık düzeni ve Kova'da toplanan gök cisimlerinin etkisi altında, Aslanlar için dönüştürücü bir dönem başlıyor.

Bu ay, yeni ortaklıklar, kariyerde yükseliş ve beklenmedik mali fırsatlar sunarken, Uranüs'ün ani değişiklikleri ve Venüs'ün destekleyici enerjisiyle Aslanların karşısına çıkacak zorluklar ve fırsatlar detaylandırılıyor. Gerek profesyonel hayatta gerekse kişisel ilişkilerde önemli gelişmelerin kapıda olduğu bu dönemde, Aslan burcu yorumu hayatınızdaki potansiyel değişikliklere ışık tutuyor.

Susan Miller’dan Şubat Ayı Aslan Burcu Yorumu

Bu yıl, gezegenlerin Haziran başına kadar takımyıldızların etrafında tek bir burçtan oluşan sıkı gruplar halinde dolaşması alışılmadık bir durum. Bu da her ay yaşamda daha az çeşitlilik olduğu anlamına geliyor.

Her ay haritanızın farklı bir burcunu ve evini vurgulayacaktır. Bu yıl gezegenlerin tek bir burçta toplanmış olması evrenin sizi tek bir konuya odaklamak için yaptığı bir şey.

Bu ay birçok gök cismi karşıt burcunuz Kova'da bir araya geliyor. Bunlar arasında 9 Şubat'ta 21 derece Kova burcundaki zarif yeniay, Güneş, Merkür ve Plüton yer alıyor.

Bu, olaylar üzerinde tam kontrol sahibi olamayacağınız ve ortaklık yaptığınız kişilerin üstünlük sağlayacağı anlamına geliyor.

Bu geçici bir durumdur. Bir Aslan olarak (ya da yükseleniniz Aslan ise), kontrolün sizde olmasını tercih edersiniz ve kontrolü yavaş yavaş yeniden ele alacaksınız, ancak henüz değil.

Yedinci evinizdeki bir yeniay genellikle yeni bir ortaklık kurma, nişanlanma, evlenme veya devam eden bir ilişkiyi geliştirme fırsatının kapısını açar. 9 Şubat'taki yeniay bunu yapacak, ancak sarsıntılar da var.

Astroloji çalışmalarından öğrendiğim bir şey varsa, o da hayattaki hemen her şeyin güce doğru ilerlediğidir. Zor açılar bir durumu temizlemek ya da daha uygulanabilir hale getirmek için zehirlerin kökünü kazır.

Bu açılar bizi başkalarıyla olan etkileşimlerimizde daha üretken, etik ve şeffaf olmaya sevk eder. Elbette bu her zaman gerçekleşmez, ancak 10 üzerinden dokuz kez gerçekleştiğini gördüm.

Ay ortasında karşılaşabileceğiniz sorunlar, eski astrologların Büyük Uyandırıcı olarak adlandırdığı gezegen olan Uranüs'ten kaynaklanacak.

Uranüs zayıf halkaları arayacaktır. Sizin durumunuzda bu yakın, güvenilir, gizli bir ilişki için geçerlidir.

Uranüs bir zayıflık (ya da "yolunda gitmeyen" bir şey) bulursa, bu birdenbire ortaya çıkacak ve Uranüs derhal bu ilişkiyi iyileştirmeniz ya da artık içinde olmamanız için bozmanız için size meydan okumak üzere harekete geçecektir.

Aniden ortaya çıkan haberler sizi sarsabilir. Her burçtan her insan Güneş'e ve Yeniay'a sert açı yapan Uranüs'ün enerjisini farklı bir şekilde hissedecektir. Sizin için bu yakın ve kararlı bir ilişkiyle ilgili.

Çevrenizde sizi duraksatan ortak kim olabilir? Bu kişi eşiniz ya da sürekli sevgiliniz, iş ortağınız, menajeriniz, avukatınız, muhasebeciniz, reklamcınız, hatta bir rakibiniz ya da sizinle aynı fikirde olmayan veya düşüncelerinize meydan okuyan yakın bir kişi olabilir.

Bunu öğrendiğinizde ya da öğrenirseniz şok olabilirsiniz, ancak Uranüs'ün size bu ilişkinin gerçeğini göstererek sizi korumaya çalıştığını unutmayın.

Profesyonel olarak, hiçbir kariyer hayalinin gerçekleşemeyecek kadar büyük olmadığı büyülü, harika bir döngüdesiniz.

Kariyerinizde son derece iyi gidiyorsunuz, bu nedenle eşiniz veya romantik partneriniz ihmal edilmiş hissediyor veya sizin yıldız ilerlemenize kıyasla o kadar iyi gitmiyor olabilir.

Bu durumda, sevdiğiniz kişiye sizin ve başkaları için çok değerli olduğunu ve herkesin zaman içinde olağanüstü kariyer ödülleri alma şansına sahip olduğunu hatırlatmayı düşünün. (Astroloji bu şekilde çalışır.)

Ancak, sorunun romantik partnerinizle olmayacağını düşünüyorum. (Tabii ki haritanızdaki tüm gezegenleri ve açıları göremiyorum.)

Transit Uranüs'ün prestijli kariyer sektörünüz olan Boğa burcunda yer aldığını görüyorum, bu da odaklanacağınız kişinin muhtemelen yakın çalıştığınız etkili bir pozisyonda olan biri ya da rekabet ettiğiniz bir birey olduğunu ve bu kişinin her zaman etik ve ahlaklı olduğunu düşündüğünüz biri olduğunu gösteriyor.

Bu kişinin, sizin ona atfettiğiniz yüce nitelikleri hak etmediğini öğrenebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin bir rakip olduğu ortaya çıkarsa, bu kişiyi açıkça tanımlar ve ne yaptığını öğrenirsiniz. Tahmin etmek zorunda kalmazsınız - kanıtlar siyah beyaz olarak açıkça görülebilir.

Güneş tarafından yönetiliyorsunuz, bu nedenle Güneş'in doğrudan dahil olacağı gerçeği, bu yeni ayda size gelen haberlere karşı hassas olacağınızı gösteriyor, çünkü bir yeni ay her zaman ortağı Güneş'le birlikte (kavuşum) görünür.

Eğer bir yakınınız güveninize ihanet ettiyse, şimdi bunun gerçeğini göreceksiniz. Tüm Aslanlar bu ayın sarsıcı enerjisini fark edebilir, ancak 10-13 Ağustos arasındaki üç gün içinde doğanlar bunu en doğrudan yaşayanlar olacak.

Neyse ki, 9 Şubat yeni ayıyla aynı gün, Uranüs Venüs'e mümkün olan en uyumlu şekilde, bir üçgenle ulaşacak.

Venüs mesleki onurlar, ödüller ve başarılardan oluşan onuncu evinizin doğal yöneticisidir, bu nedenle gerçek yüzünü ortaya koyan bir iş insanı, rakip veya başka bir meydan okuyucu olursa, Venüs'ün Uranüs'ü üçlemesinin olumlu tarafı itibarınızı ve saygınlığınızı koruyacak olmanızdır.

Venüs haritanızın en tepesindeki en prestijli profesyonel onuncu evinizi YÖNETMEKLE kalmıyor, aynı zamanda yeni ay sırasında (yeni ayın kalıbı atıldığında), hala Oğlak burcunda, günlük iş sektörünüzde olacak olan Venüs, yakında Kova burcuna, ortaklık sektörünüze girecek. Venüs ekip üyelerinizin ve astlarınızın iyi niyetini korumanıza yardımcı olacak.

Mars 13 Şubat'ta Kova burcuna, yani ilişki sektörünüze geçerek orada bulunan diğer gezegenlere katılacak, ancak bu en yakın ilişkinizin en çok sınanacağı zaman olacak.

14 Şubat'ta Mars tam olarak Plüton'la hizalanacak - çok sıcak, potansiyel olarak öfkeli ve hakimiyet mücadeleleriyle ilişkili bir açı - bu yüzden durum muhtemelen patlak verecek. Bugün Sevgililer Günü ve evrenin neden sevgililer gününde bir ilişkiyi test etmek zorunda olduğu konusunda hiçbir fikrim yok, ama olan bu.

Ben hala sizin için bir diken olduğunu kanıtlayan kişinin iş dünyasından biri olacağını düşünüyorum. Umarım yakın romantik ilişkiniz istikrarlı, güvenli ve sevgi dolu kalır.

İki gün sonra, 16 Şubat'ta Venüs Kova burcuna geçecek - tüm dikkatinizi çeken bu ev - tüm yakın, kararlı ilişkilerin yedinci eviniz.

Bunlar ciddi ve neredeyse her zaman bir sözleşmeyle mühürlenen ortaklık türleridir, dolayısıyla buna evlilik de dahildir. (Evet, düğün gününüzde kağıtları imzalarsınız.)

Normalde Venüs'ün varlığı tüm ilişkiler üzerinde yatıştırıcı bir merhem etkisi yaratır. İş yerindeki bir VIP ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, yaşadığınız şey için destek ve şefkat sunabilecek biricik kişinizle güzel bir restoranda, çiçeklerle dolu bir akşam yemeği yemek rahatlatıcı olacaktır.

Bu kez Venüs Uranüs'le "karşılıklı alım" halinde, yani Venüs Uranüs'ün yönettiği burçta (Kova), Uranüs de Venüs'ün yönettiği burçta (Boğa). Bu durum her bir gezegenin diğeri gibi davranmasına neden olur - dolayısıyla Venüs daha düzensiz ve öngörülemez olacaktır, ki bu da Uranüs'ün tipik davranışıdır.

Ancak, Uranüs yatıştırıcı ve çekici bir şekilde daha çok Venüs gibi davranmaya başlayacak ve Uranüs onuncu prestijli kariyer ilerleme evinizde olduğu için, bu durum itibarınıza ve üst düzey kişilerle olan etkileşimlerinize yardımcı olacaktır.

Tüm oklar Şubat ayında kariyerinizde GERÇEKTEN iyi olduğunuzu gösteriyor ve Mayıs sonunda giderek artan harika fırsatlarla karşılaşacaksınız. Jüpiter 25 Mayıs'ta ayrılmadan önce Mayıs ayı size olağanüstü zaferler getirmeli.

Dolunay 24 Şubat'ta Başak burcunda, 5 derece olacak ve bu sırada aklınız paraya dönecek. Bu tarihten sonraki dört gün içinde bir anlaşmayı sonuçlandırmak veya yüklü bir çek yazmak üzeresiniz.

Dolunay ikinci gelir evinize düşmesine rağmen, düşündüğünüzden daha fazla vergi ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz çünkü sert öğretmen Satürn, ortak finansman eviniz olan sekizinci evinizde Güneş'le (yöneticiniz) kavuşum yapacak ve Ay'a karşıt olacak.

Bu sert bir açı olabilir. Eğer bir evi kapatıyorsanız, bu büyük harcamaları açıklar ve bu evde uzun süre kalacağınıza işaret eder. (Satürn çabalarınıza uzun ömür getirir.)

Bir evliliğin sonunda eşinizle veya bir sözleşmenin sonunda iş ortağınızla varlıkları bölüşme sürecindeyseniz, paranızın yarısının akıp gittiğini görebilirsiniz. Para hayattaki her şey değildir ve eğer bir durumdan ayrılıyorsanız, bunu çok iyi bir nedenle yapıyorsunuzdur.

Bununla başa çıkmanın tek yolu gülümsemek ve omuz silkmektir. Yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Satürn gerçeklerle yüzleşmemizi, objektif ve pratik olmamızı sağlar. Ben hala bu finansal olayın mutlu sonla bitebileceğini düşünüyorum.

Jüpiter şu anda Boğa burcunda, onuncu onur, ödül ve başarı evinizde - bu yıl sektörünüzde hızla yükselmenizin nedeni budur - ve bu ay Jüpiter Satürn'e çok dostane bir şekilde ulaşacak. Öğretmen Satürn şu anda başkalarının parasının bulunduğu sekizinci eviniz olan Balık burcuna yerleşmiş durumda.

Satürn, Mart 2023'ün başlarında haritanızın bu bölümüne girdiğinden beri, Satürn size para yönetimi konusunda kozmik MBA veriyor. Satürn size sahip olduğunuz kaynaklardan daha fazla değer elde etmeyi öğretmek istiyor.

Satürn sert aşk yöntemlerini kullanır, bu nedenle Satürn'ün bir an önce gitmesini isteyebilirsiniz. Ancak Satürn Şubat 2026'ya kadar burada kalacak. Ama bekleyin; iyi haberler var!

Jüpiter yıllardır Satürn'le çalışmıyor, ancak geçen Haziran 2023'te belirleyici, olumlu ve moral verici bir görünüm oluşturdular. Bu iki gezegen, küçük kaplumbağalar gibi yavaş hareket ediyor, bu nedenle hala mükemmel bir altmışlık derece içindeler.

Bu iki gezegen, kariyer başarısıyla ilgili onuncu evinizden doğrudan diğer insanların parasıyla ilgili sekizinci evinize uzanan bir bağlantı sağlıyor. Bu, işte yaptığınız iyi işler sayesinde size tek seferlik cömert bir ücret veya bir miktar para getirebilir.

Ayrıca Satürn sıklıkla yeniden yapılanma talebinde bulunur, bu nedenle bir danışmanın yardımıyla bu ay mali durumunuza yakından bakmak isteyebilirsiniz.

Mali açıdan çok daha iyi, daha istikrarlı bir zemine kolayca ulaşabilir ve zenginliğe giden yolda olabilirsiniz. 24 Şubat'ta gerçekleşecek olan dolunay sizi bir planı uygulamaya koymaya motive edecek.

Özet

Profesyonel olarak, hiçbir kariyer hayalinin gerçekleşemeyecek kadar büyük olmadığı büyülü, harika bir döngünün içindesiniz. Ancak 9 Şubat'taki yeni ay, üç olası yerden birinden kaynaklanan bir sorunu gündeme getirebilir:

Birincisi, eşiniz kendisini dışlanmış veya buna kıyasla daha az başarılı hissettiği için sizin muhteşem ilerlemeniz karşısında ihmal edilmiş ve huysuz hissedebilir.

İkincisi, bir iş ortağınızla ani, beklenmedik ve sarsıcı bir çatışma yaşayabilirsiniz ve bu kişiyi kendi düşünce tarzınıza geri döndürmenin bir yolunu bulmanız gerekebilir. Partneriniz size ihanet ederse, haber size ulaşır ulaşmaz hemen ayrılırsınız.

Üçüncüsü, çok istediğiniz önemli bir pozisyon için hazır olabilirsiniz, ancak bu iş için her türlü acımasız taktiğe başvuracak bir veya daha fazla rakibinizin olduğunu öğrendiğinizde şaşırmış olabilirsiniz.

Endişelenmeyin; harika yönleriniz var ve VIP'ler genellikle rakiplerinizin umutsuz girişimlerini görebilirler. Ortaya koyduğunuz yeteneklere odaklanmaya devam edin.

Bu örnekler oldukça farklı görünse de, 9 Şubat'taki yeniayda Uranüs'ün Güneş'e sert açı yapmasıyla birbirine bağlanıyor.

Güneş sizin yönetici yıldızınız olduğundan, özellikle doğum gününüz 10-13 Ağustos'a denk geliyorsa veya bu tarihlere yakınsa, bu yeni ayı güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz.

Uranüs'ün görevi sizi tetikte tutmak ve gerektiğinde becerikli, ustaca çözümler bulmaktır. Astrolojide hiçbir şey önceden belirlenmiş değildir; sonuç size bağlıdır.

Uranüs'e Büyük Uyandırıcı denir, çünkü bu gezegen bir ilişkide veya durumda gözden kaçan zayıf halkaları ve kusurları arar. Uranüs bir şeyi fark ettiğinde hızla ve uyarı vermeden hareket ederek onu dikkatinize sunar. Titriyor olabilir.

Bu zor durumu atlatabilirsin, bu yüzden sakin kal. Kariyeriniz Venüs tarafından yönetiliyor ve Uranüs, Venüs'e çok dostane bir hava katacak, bu yüzden herhangi bir zemini kaybetme konusunda endişelenmeyin, kaybetmeyeceksiniz.

Karşıt akımlara rağmen kariyer görünümünüz muhteşem, bu yüzden gözlerinizi ödülden ayırmayın. Artık kariyer sektörünüzde Jüpiter'in nadir bir ziyareti var, her 12 yılda bir yalnızca bir yıl boyunca gerçekleşen bir ziyaret ve bu iyi şans gezegeni 25 Mayıs'a kadar burada kalacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirin.

24 Şubat dolunayı, önemli bir mali konuyu, ortaya çıkmasından bir gün önce veya beş gün sonra sonuçlandıracak.

Çalıştığınız şirketle veya serbest meslek sahibiyseniz büyük bir müşteriyle mali bir mesele üzerinde pazarlık yapıyor olabilirsiniz.

Bu dolunayda Satürn Güneş ile kavuşum yapacak, bu nedenle konuşmalar zorlu olacak çünkü söylendiği gibi Güneş sizin yöneticinizdir ve Satürn zaman zaman ciddi bir etki yaratabilir. Yine yardımınız var; bu sefer şans eseri Jüpiter kurtarmaya gelecek.

Bu dolunay Başak burcunda olacak, bu yüzden görüşmelere başlamadan önce tüm gerçeklerinizi toplayın; ayrıntılar önemli olacak ve nihai karar sizi şaşırtacak şekilde oldukça olumlu olabilir.

Bu ayın her bakımdan mesajı, hedeflerinizi zihninizin ön saflarında tutmak ve pes etmemek gibi görünüyor. Aslan hayal gücünüzün, yaratıcılığınızın ve kararlı kararlılığınızın en iyi özellikleri başarının anahtarı olacaktır.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.