Susan Miller 2024 Şubat Başak Burcu Astroloji Yorumu: Romantizm, Sağlık ve İş Odaklı

Susan Miller, Şubat ayında Başak burcunu aşırı hıza karşı uyarıyor; gevşeme ve yavaşlama vakti geldi. Bu ay, yaratıcılık ve iş yoğunluğu iç içe geçiyor. Kova burcundaki yeni ay, günlük rutinlerde ve sağlıkta önemli değişiklikler vaat ediyor. Teknoloji ve yenilik odaklı projeler ön planda, ancak Uranüs'ün sürprizleri ve zorlukları da cabası.

Sevgililer Günü ve dolunay, ilişkilerde ve kariyerde dönüm noktalarını işaret ediyor. Susan Miller, bu dinamik dönemde Başaklara yol gösteriyor, hem romantizm hem de profesyonel başarılar için öngörülerde bulunuyor. Bu ay, beklenmedik olaylara hazır olun ve Jüpiter'in şanslı ışınlarından faydalanın.

Susan Miller’dan Şubat Ayı Başak Burcu Yorumu

Tüm işaretlerin en çalışkanı olarak anılırsınız, ancak Şubat ayında aşırı hızda olabilirsiniz. Şubat ayında size verilen mesaj, temponuzu yumuşatmanız ve programınızı biraz da olsa yavaşlatmanızdır. Seni tanıyorum sevgili Başak, çok çalışıp çok başarılı olduğunda ne zaman duracağını bilemezsin.

Ocak ayında romantizmin, arkadaşlıkların ve küçük çocuklarla vakit geçirmenin tadını çıkarabileceğiniz çok güzel gezegenleriniz var. Yaratıcıysanız, sizi keyifli bir arayışa sokan bir projeye odaklanmış olabilirsiniz. Bu ay ise tam tersine, hızla ilerlemeniz gerekecek.

Göklerde alışılmadık bir şeyler oluyor. Bu yıl, Haziran başına kadar, gezegenler küçük gruplar halinde seyahat edecek, her ay farklı bir burca dönüşecek ama yine de bir arada kalacak ve haritanın seyahat ettikleri kısmıyla ilgili ayın konusuna bir lazer ışını yerleştirecekler. içinde.

Bu ay, 9 Şubat'ta, yeni ay Kova burcunda 21 derecede olacak ve bu burca bir maiyetle giriyor: Güneş, yönetici gezegeniniz Merkür ve Plüton. Tüm bu gezegenler günlük çalışma evinizde olacak, bu nedenle üst düzey yöneticilerin veya müşterilerin halletmenizi istediği görevlerin sayısı masanızda birikiyor gibi görünüyor.

Kova burcundaki gezegenler ayrıca, yeni bir tıbbi veya bilimsel buluş bulmak için çalışmak veya araştırma yapmak veya yüksek teknolojili donanım veya yazılım oluşturmak için çalışmak gibi çok yeni bir şey üzerinde çalışacağınızı da gösteriyor.

Bu internetle ya da dijital dünyayla alakalı bir proje olabilir. Dikkatinizi bir tür robot veya yapay zeka geliştirmeye odaklıyor olabilirsiniz veya devrim niteliğinde olarak selamlanacak yeni bir tüketici cihazının oluşturulmasında etkili olabilirsiniz.

Kova geleceğe giden yol göstericidir ve bu burçtaki pek çok gezegen nedeniyle yeni bir alanda öğreneceğinizi ve deneyeceğinizi hissediyorum. Kova ayrıca kara delikler, solucan delikleri ve astroloji konusu gibi işlevleri çok az anlaşılan yaşamın tüm alanlarını da yönetir.

Ancak Boğa burcundaki Uranüs'ün yumuşak yeni aya ve Güneş'e doğrudan (90 derecelik bir kare) meydan okumasında bir sorun var.

Uranüs bunu yabancı kişiler ve yerler, yüksek öğrenim kurumları, hukuk sistemi ve mahkemeler ve yayıncılık ve yayın şirketlerinden oluşan dokuzuncu evinizdeki konumundan yapacak.

Bu alanlardan biri artık birdenbire ortaya çıkan haberlerle birlikte ani, beklenmedik bir gerilim kaynağı olabilir. Bu yeni ay kolay bir şey değil ve yeni bir ay (dolunay yerine) olduğundan, ortaya çıkan her şeyi tamamen düzeltmek haftalar veya aylar alabilir.

Kova burcundaki altıncı eviniz, günlük iş eviniz olmasının yanı sıra sağlıkla da ilgilidir. Açıklamak gerekirse burcun ilk evi canlılığınızı yansıtır.

Buna karşılık altıncı ev, yeterince uyumak, daha az işlenmiş gıda tüketmek veya her gün egzersiz yapmak gibi hastalıkları önlemek veya hastalıkla mücadele etmek için benimsediğiniz önlemleri yansıtır.

Bir Başak burcu olarak sağlık konularına oldukça önem verdiğiniz ve diğer iyi alışkanlıkların yanı sıra her zaman ihtiyacınız olan beslenmeyi almaya önem verdiğiniz biliniyor.

Vücudunuza karşı her zaman nazik olmanız bu ay size yardımcı olacaktır. Bu nedenle, aniden bir şeyler ters gitmeye başlarsa, bir doktora görünün; önemli bir şey olmayabilir ama en azından hızlıca kontrol etmiş olursunuz.

Sevgililer Günü'nde ciddi veya mutlu bir evliliğiniz varsa, tek arkadaşınızla heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya karar verebilirsiniz. Paris'te unutulmaz birkaç gece geçirmeye ne dersiniz?

Bir iş ataması veya sağlık meselesi ortaya çıksa da, Jüpiter'in yöneticiniz Merkür'e doğrudan, destekleyici bir ışın göndereceği için şanslı olduğunuzu unutmayın. Bu önemli olacak ve moralinizi yükseltip iyimser hissetmenizi sağlayacak harika bir koruma olacak.

Romantizm konularına gelecek olursak, Sevgililer Günü 14 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek. Ne mutlu ki, geçiş yapan ay Boğa burcunda olacak, hızlı hareket eden ayın burada olması için mükemmel bir işaret, çünkü Boğa sizinki gibi bir dünya burcudur.

Hepsinden iyisi, Jüpiter o gün ay ile kavuşumda olacak, bu da muhtemelen evinizden uzakta bir miktar lüksün tadını çıkaracağınızı gösteriyor.

Eğer sevgiliniz sizi yabancı bir ülkeye hızlı bir geziyle şaşırtmak istiyorsa (sınırın hemen üzerinden başka bir ülkeye gitmek de sayılır), elbette bunu yapmayı kabul edin.

Bu değişikliğin faydası olabilir, ayrıca birkaç günlüğüne yeni bir ortamda bulunmak ikinizin de yalnızca birbirinize konsantre olmasını sağlayacaktır. Müthiş!

Aynı gün, 14 Şubat'ta Mars, devam eden görev evinizde doğrudan Plüton ile hizalanacak. Bu, hayal kırıklıklarını yüzeye çıkarabilecek sıcak bir yöndür.

Ekibinizin bir üyesi topu düşürebilir ve bu da ekibin geri kalanı hatayı düzeltirken projede gecikmelere neden olabilir. Veya müşteri projenin izlediği yaratıcı yönden hoşlanmayabilir.

Eğer öyleyse, gerekli değişiklikleri yapmak ve müşterinizle aynı sayfada olduğunuzdan emin olmak için oturup projeyi gözden geçirmek akıllıca olacaktır.

Seyahat ederseniz, yerinizi doldurması ve yokluğunuzda kararlar ve düzeltmeler yapması için güvendiğiniz, deneyimli birini atamanız zorunlu olacaktır.

Bunu yapabilecek birini aklınıza getiremiyorsanız, her şeyi denetlemek için işte kalmanız gerekebilir. Bu durumda, Sevgililer Günü'nde partnerinize olan sevginizi muhteşem, lüks bir akşam yemeğiyle kutlamanın bir yolunu bulun ve birbirinize daha sonra birlikte seyahat etme sözü verin - inanılmaz derecede özel olan Mayıs ayını öneririm - o zaman ayrılmanın daha kolay olacağı zaman. ofis.

Ayın büyük anı 24 Şubat'ta dolunayın Başak burcuna 5 derece ulaşması olacak. Bu görünümden itibaren, sizin için çok önemli olan bir şeyin doruğa ve kapanışa ulaşması için beş gün bekleyin.

24 Şubat'ta Satürn Güneş ile kavuşum yapacak ve ciddi bir modda olacaksınız çünkü Satürn bizi gerçekçi, pratik ve mümkünse duygusuz olmaya teşvik ediyor.

Konunun, aşık olduğunuz bir partnerle (eşiniz veya daimi sevgiliniz gibi) veya işinizle (bir iş ortağı, acente, reklamcı, muhasebeci, avukat veya muhasebeci gibi) ilgili olduğu anlaşılıyor.

Jüpiter dokuzuncu evinizde - daha önce size biraz gerginlik getirmiş olabilecek bölge - ve o dolunaya kadar iyi bir konumda olacak.

İyi şansın gezegeni olan Jüpiter, bu zamanda endişelerinizi ve değerlerinizi anlayan ve iyi tavsiyeler sunabilecek bir arkadaş getirerek size yardım etmek için acele edecektir.

Engeller sizi tatmin edecek şekilde çözülüyor gibi görünüyor ve bunun için Jüpiter'e teşekkür etmeniz gerekiyor.

27 Ağustos artı veya eksi dört gün doğan Başaklar, dolunayın mesajını en doğrudan fark edeceklerdir. Aynı durum, Başak burcunuzun 5 derece artı veya eksi beş derece yükselmesi durumunda da geçerlidir.

Özet

Ocak ayı aynı zamanda sosyal eğlence ve olası romantizm açısından da lirik bir aydı. Şimdi Şubat ayında masanızda işler artıyor ve hepsini tamamlamak için doğuştan gelen tüm organizasyon becerilerinizi kullanmanız gerekecek. 9 Şubat Kova burcundaki yeniayı takip eden gün ve haftalarda bu eğilimi fark edeceksiniz.

Uranüs bu dönemde baskın gezegen ve Güneş'e ve yeni aya meydan okuyacak, bu nedenle birdenbire ortaya çıkacak beklenmedik bir gelişmeye dikkat etmeniz gerekecek.

Bu, muhtemelen yabancı bir müşteriden kaynaklanan hukuki bir sorundan kaynaklanabilir veya yaklaşan uluslararası seyahatle ilgili olabilir.

Alternatif olarak, bir yayın veya yayın projesini içerebilir veya bir üniversitede yüksek öğrenim arayışınızla ilgili olabilir.

Her ne olursa olsun, geldiğinde sizin için neredeyse kesinlikle bir şok olacaktır, ancak sakin olun çünkü iyi şans gezegeni Jüpiter, aynı zamanda yöneticiniz Merkür'e de destekleyici bir ışın gönderecektir.

Bu, iletişim becerilerinizin, doğuştan gelen esnekliğinizin ve engellerle karşılaştığınızda uyum sağlama yeteneğinizin sonuçta günü kurtaracağını gösteriyor.

Gerektiğinde anında bir kuruş açabildiğiniz bilinen değişken bir işaretsiniz ve diğerleri soğukkanlılığını kaybederken genellikle sakin kalırsınız. Bu kalite ani zorlukların üstesinden gelmenizi sağlar.

Ocak ayında deneyimlemiş olabileceğiniz büyüleyici aşk bağlantıları devam edecek ve hatta Şubat ayında sizi memnun edecek şekilde genişleyebilir.

Aya girerken, kozmik aşıklar Mars ve Venüs, hem mükemmel burç hem de yer olan Oğlak burcundadır. Her iki gezegen de Ocak ayından itibaren gerçek aşkla ilgili beşinci evinizde yakın yörüngede dönüyor ve 13 Şubat'a kadar gerçek aşk sektörünüzde kalacak.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde, eğer ciddi bir şekilde veya mutlu bir evliliğiniz varsa, muhtemelen sevildiğinizi ve derinden takdir edildiğinizi hissedeceksiniz.

Geçiş yapan ay, bir dünya burcu olan Boğa burcunda olacak ve aynı zamanda mutluluk gezegeni Jüpiter ile de dikkat çekici bir şekilde birleşecek - her ikisi de Başak Güneşinizi destekleyecek.

Tek çocuğunuzla heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya karar verebilirsiniz. Paris'te unutulmaz birkaç gece geçirmeye ne dersiniz?

Kuşkusuz bazı evli Başaklar, evlilik sektörünüzdeki Satürn'ün hem sizin hem de partnerinizin bağlılığının derinliğini test etmesi nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Astrolojide hiçbir şey önceden belirlenmiş değildir; sonucu etkileyebilirsiniz ve etkileyeceksiniz. Partneriniz sizin için çok şey ifade ediyorsa, Şubat ayının ilk yarısında çok yaygın olacak parlak gezegen titreşimlerini aranızdaki bağları güçlendirmek için kullanın.

Birçoğu, profesyonel çift terapisinin döngüsel tartışmalar zincirini kırmak ve sevginin yeniden akmasına izin vermek için yararlı olduğunu düşünüyor.

24 Şubat'ta Başak burcundaki dolunay geleceğinizle ilgili önemli bir karar verme zamanı olabilir. Yine Jüpiter, sizi neyin mutlu edeceği konusunda derin ve cesurca düşünmeye ikna etmek için ideal bir konumda olacak.

İleri derece almak için okula geri dönme fikri sizi heyecanlandırıyor mu? Yoksa içinizde yazmayı ve dünyayla paylaşmayı arzuladığınız bir kitap ya da senaryo fikri mi var?

Çalışmanız için terfi ettirilmek ve övülmek mi istiyorsunuz? Yoksa gerçek aşkı ve çocukları mı istiyorsunuz? Hayal ettiğiniz şeyi gerçekleştirebilirsiniz; her şey niyetinizin bilinmesiyle başlar. Hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için Jüpiter'in gezegensel desteğine sahipsiniz.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.