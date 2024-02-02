Bolu depremi: Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son deprem

Depremin merkez üssü ve büyüklüğü

Bolu'da sabah saatlerinde yaşanan hafif şiddetli bir deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü Bolu'nun Kızılağıl köyü olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 3,2 kilometre olarak kaydedilirken, büyüklüğü ise 2,2 olarak açıklandı.

Bolu'daki vatandaşların tepkisi

Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu deprem, birçok kişi tarafından hissedildi. Ancak, depremin hafif şiddette olması nedeniyle ciddi bir hasara ve panik durumuna yol açmadı.

Tsunami veya acil durum uyarıları

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin ardından herhangi bir tsunami veya acil durum uyarısı yapılmadı. Bölgedeki yetkililer, vatandaşların sakin ve dikkatli olmalarını öneriyorlar.

Bolu deprem kuşağında

Türkiye’de içinde Bolu’nun da olduğu pek çok il deprem kuşağında. Bu nedenle her yıl ilimizde yüzlerce deprem meydana gelmekte. Uzmanlar, vatandaşları yaşanabilecek depremlere karşı uyarılarını sürdürürken, vatandaşların deprem anında sakinliğini koruması hayati önem taşıyor.