Zabıta Müdürü için Meclis üyeleri araya girdi

Bolu Belediyesi Meclisi'nde yaşanan gerginlik sonrası görevden alınan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz için Meclis üyeleri araya girdi. Başkan Özcan’a Zabıta Müdürü’nün görevde kalması için ricada bulunan Meclis üyelerini Özcan’ın geri çevirmediği öğrenildi. Özcan’ın bugün konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nde yaşanan gerginlik sonrası görevden alınan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'ın görevine devam kararı aldı.

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı 1. Oturumu, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlkay Bayrak arasında yaşanan gerginlikle başladı.

İlkay Bayrak'ın meclis kürsüsünde EKAP'ta yapılan ihalelerle ilgili sorular sorması üzerine Bayrak'ın EKAP'a giremeyeceğini ve bilgisiz olduğunu iddia eden Özcan ile aralarındaki sözlü çatışma oturumun gergin bir hal almasına neden oldu.

Özcan'ın oturuma ara vermesinin ardından Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a Bayrak'ı salondan çıkarması talimatı vermesine rağmen Bayrak bu talimata uymadı. Özcan, bu nedenle Zabıta Müdürü'nü görevden aldı ve toplantının birleşimini kapattı.

Yaşanan gerginliğin ardından Belediye Meclis üyelerinin araya girerek Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'ın görevine devam etmesini istemesi üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan ricaya olumlu yanıt verdi ve Zabıta Müdürü'nün görevine devam edeceği belirtildi.