02 Şub 2024 - 14:22- Spor G:

Boluspor'un yeni transferi Jefferson Nogueira Junior ilk antrenmanına çıktı

Boluspor, futbol dünyasında yankı uyandıran son transferi Jefferson Nogueira Junior. Romanya'nın Ploiesti takımından transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bolu'daki Karaçayır tesislerinde kırmızı-beyazlı formayla ilk kez sahada yer aldı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Boluspor'un yeni transferi Jefferson Nogueira Junior ilk antrenmanına çıktı mask
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Boluspor, yeni transferinin ilk antrenman anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Jefferson'un, tecrübeli teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki antrenmanlarda yeni takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalışması dikkat çekti. Isınma ve koordinasyon egzersizleriyle başlayan antrenman, Jefferson'un adaptasyon sürecinin de startını verdi.

Sahada strateji zamanı

Kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına odaklandı. Taktiksel çalışmaların ön planda olduğu antrenmanda, oyuncuların motivasyonu ve antrenmanın verimliliği öne çıktı. Boluspor, bu zorlu karşılaşma öncesinde stratejik planlamasını titizlikle tamamladı.

Boluspor Ankara yolunda

Antrenmanın tamamlanmasının ardından, Boluspor'un kadrosu Ankara'ya doğru yola çıkacak. Keçiörengücü ile yapılacak mücadelede Jefferson Nogueira Junior'ın sahada olup olmayacağı merak konusu. Takım, bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını tamamladı ve yüksek motivasyonla yolculuğa başlayacak.

# Medya, transfer, ankara, boluspor

02 Şub 2024 - 14:22 Bolu- Spor

Mahreç  Esra Perçin

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