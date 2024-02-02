Boluspor'un yeni transferi Jefferson Nogueira Junior ilk antrenmanına çıktı

Boluspor, yeni transferinin ilk antrenman anlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Jefferson'un, tecrübeli teknik direktör Yalçın Koşukavak liderliğindeki antrenmanlarda yeni takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalışması dikkat çekti. Isınma ve koordinasyon egzersizleriyle başlayan antrenman, Jefferson'un adaptasyon sürecinin de startını verdi.

Sahada strateji zamanı

Kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına odaklandı. Taktiksel çalışmaların ön planda olduğu antrenmanda, oyuncuların motivasyonu ve antrenmanın verimliliği öne çıktı. Boluspor, bu zorlu karşılaşma öncesinde stratejik planlamasını titizlikle tamamladı.

Boluspor Ankara yolunda

Antrenmanın tamamlanmasının ardından, Boluspor'un kadrosu Ankara'ya doğru yola çıkacak. Keçiörengücü ile yapılacak mücadelede Jefferson Nogueira Junior'ın sahada olup olmayacağı merak konusu. Takım, bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını tamamladı ve yüksek motivasyonla yolculuğa başlayacak.