Zorlu kışa karşı, imece usulü yardımlaşma!

Silaj Hasadı Bereket Getirdi

Cuma köyü, yaz aylarında topladığı 250 ton mısır silajıyla adeta bereketin simgesi haline geliyor. Köy halkı, tarımın en yoğun olduğu dönemde bir araya gelip, bu kıymetli yiyeceği topluyor ve muhafaza ediyor. Ancak gerçek sınavları, zorlu kış aylarında başlıyor.

Kışın Dayanışma Zamanı

Köyün muhtarı İbrahim Okumuş, kışın geldiğinde ise köy halkının imece usulüyle harekete geçtiğini ifade ediyor. Traktörlerin yardımıyla, 250 tonluk silajı hayvanlarının yanına ulaştırmak için bir araya gelen köylüler, dayanışma ruhuyla büyük baş hayvanlarını besliyorlar.

Birlikte Daha Güçlüler

Okumuş, günlük olarak bir hayvana 20 kilograma kadar mısır silajı verdiklerini belirtiyor. Toplamda 100 büyük baş hayvana 80 ton silaj sağlayan Cuma köyü sakinleri, dayanışma ve birlik beraberliklerinin köylerinin temel prensibi olduğunu vurguluyor. Köydeki yardımlaşma ve dayanışma duygusu, bu sıradışı hikayenin anahtarı.

Cuma Köyü'nde Dayanışma Başka Bir Şey

Cuma Köyü sakinleri, her gün bir komşularına, ertesi gün başka bir komşuya yardım ederek silaj doldurduklarını aktarıyor. İmece usulüyle hayvanlarını beslemek için bir araya gelen bu insanlar, zorlu kış koşullarına karşı dayanışma ile ayakta duruyorlar.

Cuma Köyü: Yardımlaşma ve Birlik Beraberlik

İbrahim Okumuş, "Yardımlaşmayı severek yapıyoruz, birlik beraberlik bizim işimiz" diyor. Cuma köyü, sadece hayvanlarını değil, aynı zamanda birlikte yaşadıkları topluluğu beslemenin ve güçlendirmenin önemini vurguluyor.