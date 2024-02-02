- Ekonomi

Honda, Civic ve HR-V modellerinde Ocak sonuna kadar büyük kampanya!

Honda, Civic ve HR-V modellerinde 200.000 TL'ye varan indirimler sunan büyük bir kampanya başlattı. 31 Ocak'a kadar sürecek bu fırsat, otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor.

Haber Bülten
Haber Bülten Tüm Haberleri
Honda, Civic ve HR-V modellerinde Ocak sonuna kadar büyük kampanya! mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Honda'dan Dev Kampanya: 200.000 TL'ye Varan İndirimler!

Honda, Türkiye'deki otomobil severlere yönelik düzenlediği bu kampanya ile Civic ve HR-V modellerinde büyük indirimler sunuyor. Civic modeli için 175.000 TL, HR-V modeli için ise 200.000 TL'ye varan indirimler uygulanacak.

Kampanya Detayları ve Model Seçenekleri

Kampanya, sınırlı sayıdaki Civic Sedan Executive+ ve Elegance versiyonları için geçerli olup, Civic Sedan Premium modelini kapsamamaktadır. HR-V modeli ise kampanya kapsamında tek versiyon olarak sunuluyor. Bu özel teklif, 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak ve otomobil severlerin yılın bu ilk ayında büyük bir avantajla araç sahibi olmalarını sağlayacak.

Fiyat Listesi ve Uygunluk

Honda Türkiye'nin resmi internet sitesinde yer alan Ocak ayı fiyat listesine göre, Civic modelinin 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik versiyonu Elegance için 1.550.000 TL, Executive+ için ise 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu indirimlerle birlikte, Honda'nın kalite ve performansını temsil eden araçlarına sahip olmak isteyenler için mükemmel bir fırsat ortaya çıkıyor.

Neden Honda?

Honda, güvenilirlik, yüksek performans ve yenilikçi teknolojileriyle bilinen bir markadır. Civic ve HR-V modelleri, Honda'nın bu özelliklerini yansıtan, kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunan araçlardır. Bu kampanya ile Honda, daha fazla kişinin bu üstün özelliklere sahip araçlardan faydalanabilmesi için önemli bir adım atmış oluyor.


Honda Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ocak ayı fiyat listesi şu şekilde:

CİVİC

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik

Elegance

1.550.000 TL

Executive+

1.590.000 TL


1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Elegance

1.550.000 TL

Executive+

1.590.000 TL



CİTY

1.5L VTEC Benzin Otomatik

Elegance

1.056.000 TL

Executive

1.087.000 TL


ACCORD

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Executive

2.089.500 TL

Executive+

2.234.000 TL
HR-V e: HEV

1.5L Hibrit Otomatik

Elegance

1.733.000 TL

1.533.000 TL

Advance

1.790.000 TL

1.590.000 TL

Style

1.905.000 TL


CR-V

1.5L VTEC Turbo BenzinOtomatik

Elegance

2.097.500 TL

Executive

2.301.500 TL

Executive+

2.477.000 TL

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların, 31 Ocak tarihine kadar Honda Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden veya yetkili satıcılarından işlem yapmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında, kampanya koşullarını karşılayan herkes, Honda'nın sunduğu bu eşsiz indirim fırsatından faydalanabilecek.

# otomobil, indirim, kampanya

02 Şub 2024 - 15:19 - Ekonomi

Mahreç  Haber Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL