Honda, Civic ve HR-V modellerinde Ocak sonuna kadar büyük kampanya!

Honda'dan Dev Kampanya: 200.000 TL'ye Varan İndirimler!

Honda, Türkiye'deki otomobil severlere yönelik düzenlediği bu kampanya ile Civic ve HR-V modellerinde büyük indirimler sunuyor. Civic modeli için 175.000 TL, HR-V modeli için ise 200.000 TL'ye varan indirimler uygulanacak.

Kampanya Detayları ve Model Seçenekleri

Kampanya, sınırlı sayıdaki Civic Sedan Executive+ ve Elegance versiyonları için geçerli olup, Civic Sedan Premium modelini kapsamamaktadır. HR-V modeli ise kampanya kapsamında tek versiyon olarak sunuluyor. Bu özel teklif, 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak ve otomobil severlerin yılın bu ilk ayında büyük bir avantajla araç sahibi olmalarını sağlayacak.

Fiyat Listesi ve Uygunluk

Honda Türkiye'nin resmi internet sitesinde yer alan Ocak ayı fiyat listesine göre, Civic modelinin 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik versiyonu Elegance için 1.550.000 TL, Executive+ için ise 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu indirimlerle birlikte, Honda'nın kalite ve performansını temsil eden araçlarına sahip olmak isteyenler için mükemmel bir fırsat ortaya çıkıyor.

Neden Honda?

Honda, güvenilirlik, yüksek performans ve yenilikçi teknolojileriyle bilinen bir markadır. Civic ve HR-V modelleri, Honda'nın bu özelliklerini yansıtan, kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunan araçlardır. Bu kampanya ile Honda, daha fazla kişinin bu üstün özelliklere sahip araçlardan faydalanabilmesi için önemli bir adım atmış oluyor.



Honda Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ocak ayı fiyat listesi şu şekilde:

CİVİC

1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik

Elegance

1.550.000 TL

Executive+

1.590.000 TL



1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Elegance

1.550.000 TL

Executive+

1.590.000 TL





CİTY

1.5L VTEC Benzin Otomatik

Elegance

1.056.000 TL

Executive

1.087.000 TL



ACCORD

1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik

Executive

2.089.500 TL

Executive+

2.234.000 TL

HR-V e: HEV

1.5L Hibrit Otomatik

Elegance

1.733.000 TL

1.533.000 TL

Advance

1.790.000 TL

1.590.000 TL

Style

1.905.000 TL



CR-V

1.5L VTEC Turbo BenzinOtomatik

Elegance

2.097.500 TL

Executive

2.301.500 TL

Executive+

2.477.000 TL

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların, 31 Ocak tarihine kadar Honda Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden veya yetkili satıcılarından işlem yapmaları gerekmektedir. Bu süre zarfında, kampanya koşullarını karşılayan herkes, Honda'nın sunduğu bu eşsiz indirim fırsatından faydalanabilecek.