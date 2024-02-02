Kaçakçılığa polis engeli: Bolu polisi ‘Dur’ dedi

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önüne geçmek için kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Son operasyonda bin 498 kilo etil alkol ve 112 bin metre sigara kâğıdı ele geçirildi. Bolu Polisi, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Bolu polisinin başarılı mücadelesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Son operasyonları neticesinde çeşitli aromalar ve katkı maddeleri kullanılarak alkollü içki üretiminde kullanılan toplam bin 498 kilo etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.

Kaçakçılığın Önlenmesinde Kararlı Adımlar Atılıyor

Bolu Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Son operasyonlar neticesinde ele geçirilen binlerce litre etil alkol, kaçak alkollü içki üretimine darbe vurarak toplumun sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda 112 bin metre sigara kağıdının ele geçirilmesi, tütün ürünleri kaçakçılığının engellenmesinde önemli bir adım olarak kayda geçiyor.

Şüpheli şahıs serbest bırakıldı

Operasyon sonuçlarına göre, E.Ö. (27) adlı şahısın şüpheli olarak alınan ifadesi ve diğer işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından gelen öneri, şikâyet ve ihbarları hızla değerlendirerek suçla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

Halkın güvenliği için aralıksız çalışmalar

Bolu Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliğini sağlamak ve kaçakçılığın önüne geçmek için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği ve toplumun huzuru için gerçekleştirilen bu operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede önemli rol oynuyor.