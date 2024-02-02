Boluspor taraftarlarına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan büyük destek

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Play-Off yarışında kritik bir maça çıkacak. Rakibi Keçiörengücü ile Ankara'da karşı karşıya gelecek olan Boluspor, bu önemli mücadelede taraftar desteğinden mahrum kalmayacak.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Boluspor taraftarları, maç biletlerine büyük ilgi gösterdi. Biletler, satışa çıktığı anda hızla tükendi. Bu durum, taraftarların takımlarına olan bağlılığını ve deplasman maçlarında onları yalnız bırakmama kararlılığını gözler önüne serdi.

Başkan Özcan’dan anlamlı jest

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor taraftarının bu önemli deplasman yolculuğunda yanında olmak için önemli bir adım attı. Başkan Özcan, taraftarları Ankara'ya taşımak üzere 5 otobüs tahsis etti.

Hem fiziksel hem manevi destek

Bu otobüsler, taraftarlara ücretsiz ulaşım imkanı sunarken, yolculuk esnasında konforun da düşünüldüğünü gösterdi. Tanju Özcan'ın talimatıyla, taraftarlara soğuk sandviç ve meyve suyu ikramında bulunulacak. Böylece, taraftarlar hem fiziksel hem de manevi destekle maça hazırlanacak.

Ankara’da kritik mücadele

Ligin ikinci yarısında, her puanın altın değerinde olduğu bu dönemde, Boluspor ve Keçiörengücü arasındaki mücadele, Play-Off yolunda kritik bir öneme sahip. Ankara'da oynanacak maç, hem saha içindeki mücadeleyi hem de tribünlerdeki destek kuvvetini gözler önüne serecek. Taraftarların desteğiyle Boluspor, bu zorlu deplasmandan umutlu dönmenin planlarını yapıyor.

Başkan Özcan'ın desteği övgü topladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu jesti, sadece Boluspor taraftarlarından değil, futbol camiasından da takdir topladı. Boluspor taraftarları, bu destekle birlikte Ankara yolculuğuna çıkarken, takımlarını gönülden desteklemenin hazırlığını yapıyorlar.