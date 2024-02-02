Peugeot 2008’i daha önce bu fiyata görmediniz! Büyük indirim!

Peugeot 2008'in Benzersiz Özellikleri

Peugeot 2008, geniş bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Standart olarak sunulan 434 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.467 litreye kadar genişleyebiliyor. Bu özellik, özellikle uzun yolculuklar ve büyük yük taşıma ihtiyaçları için ideal bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca, Peugeot 2008, Türkiye pazarında sunduğu zengin donanım listesiyle de fark yaratıyor. Bu zengin donanım, tüketicilere geniş bir seçenek havuzu sunarak, farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler sağlıyor.

Teknoloji ve Konforun Buluşma Noktası

Peugeot 2008, araç içindeki teknolojik özellikleri, güvenlik donanımları ve konfora yönelik ekstraları ile segmentinde öne çıkan bir model. Bu özellikler, kullanıcıların daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor. Peugeot 2008, modern tasarımı ve üstün özellikleriyle, B- SUV segmentindeki rekabette önemli bir yer ediniyor.

Türkiye Pazarında Peugeot 2008

Peugeot 2008, Türkiye otomobil pazarında, zengin donanım seçenekleri ve rekabetçi fiyatlandırması ile dikkat çekiyor. Model, kullanıcılarına sunduğu geniş iç hacim, yüksek teknoloji ve güvenlik özellikleriyle, farklı kullanıcı gruplarının beklentilerini karşılıyor. Peugeot 2008'in Türkiye pazarındaki güncel fiyat listesi, otomobil severler için cazip fırsatlar sunuyor.

Peugeot 2008 Fiyat Listesi ve Son Fırsatlar

Ocak ayının sonuna doğru Peugeot 2008 için sunulan fiyat listesi, otomobil severler için büyük bir fırsat. Bu dönemde, Peugeot 2008'i tercih eden kullanıcılar, avantajlı fiyatlarla bu benzersiz modelin sahibi olma şansını yakalıyor. Peugeot 2008'in güncel fiyat listesi ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için Peugeot yetkili satıcılarına başvurabilirsiniz.



ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8

Fiyatı: 1.437.500 TL

GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

Fiyatı: 1.853.500 TL

ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8

Fiyatı: 1.555.500 TL

ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

Fiyatı: 1.651.000 TL

GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

Fiyatı: 1.747.500 TL

ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8

Fiyatı: 1.579.000 TL