Yeni Ford Puma, fiyatlarıyla dikkat çekiyor! Mutlaka incelemelisiniz!

Yeni Ford Puma: Performans ve Ekonomi Bir Arada

Yeni Ford Puma, 1.0 litrelik benzinli motoru ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu ile sürüş deneyimini zenginleştiriyor. 95 beygir gücündeki bu motor, aracın hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda sorunsuz bir performans sergilemesini sağlıyor. Ford Puma, ekonomik yakıt tüketimiyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Büyük Kampanya Fırsatı

Ford Türkiye, Yeni Ford Puma için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile otomobil severler, avantajlı fiyatlarla Yeni Ford Puma sahibi olma fırsatı yakalıyor. Kampanya detayları ve güncel fiyat listesi, Ford yetkili satıcıları ve resmi web sitesi üzerinden erişilebilir durumda.

Neden Yeni Ford Puma?

Performans: Yeni Ford Puma, güçlü motoru ile dikkat çekiyor. 95 beygirlik motor gücü, her türlü yol koşulunda güvenilir bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ekonomi: Ekonomik yakıt tüketimi, Yeni Ford Puma'yı uzun vadede daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Tasarım: Modern ve dinamik tasarımı ile Yeni Ford Puma, göz alıcı bir görünüme sahip. Şehir içinde ve dışında, her yerde dikkat çeken bir araç.

Teknoloji: Yeni Ford Puma, sürüş destek sistemleri ve konfor özellikleri ile donatılmış durumda. Bu özellikler, sürüş güvenliğini ve konforunu artırıyor.

Kampanya Detaylarına Dikkat!

Yeni Ford Puma'nın kampanya detayları ve güncel fiyat listesi için Ford'un resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın Ford yetkili satıcısına başvurabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmadan, Yeni Ford Puma sahibi olmak için harekete geçin.

Yeni Ford Puma, performansı, ekonomisi ve modern tasarımı ile Türkiye'deki otomobil severlerin gözdesi haline geldi. Ford'un sunduğu bu büyük kampanya ile Yeni Ford Puma, daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Eğer siz de yeni bir otomobil arayışındaysanız, Yeni Ford Puma'nın sunduğu avantajları ve kampanya detaylarını incelemekte fayda var.

İşte Ford Puma Ocak ayı güncel fiyat listesi…

1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style

Fiyatı: 1.451.100 TL



1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line

Fiyatı: 1.723.000 TL

1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style

Fiyatı: 1.126.300 TL

1.5L Ecoboost 200PS, 6 İleri Manuel, Benzin ST*

Fiyatı: 2.011.100 TL