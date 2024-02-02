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Ajda Pekkan sağlık mücadelesiyle gündemde: Ameliyat oldu

Türk müziğinin efsanevi ismi, Süperstar lakabıyla tanınan Ajda Pekkan, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yattı. Uzun süredir omuz ağrısı çeken sanatçının durumu, hayranlarını ve müzik dünyasını endişelendirdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Ajda Pekkan sağlık mücadelesiyle gündemde: Ameliyat oldu mask
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Enerji Dolu Süperstarın Zorlu Sınavı

Ajda Pekkan, her daim gençlik enerjisi ve tarzıyla adından söz ettirmeyi başaran bir isim. Ancak bu kez haberler sanatçının müzikal başarılarından ziyade sağlık durumuyla ilgili. Yaz aylarından bu yana omuz ağrılarıyla mücadele eden Pekkan, yoğun konser takvimine rağmen sağlık sorunlarını ihmal etmedi ve ameliyat olmaya karar verdi.

Ameliyat Detayları ve Tedavi Süreci

Süperstar, İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla omuzundaki kas yırtılması sorununa çözüm aradı. Daha önce de benzer bir operasyon geçiren ve kalçasını kıran Pekkan, bu kez de üç gün önce bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası evine gönderilen sanatçı, önümüzdeki üç hafta boyunca fizik tedavi görecek.

Ameliyat sonrası dinlenmeye çekilen Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanatçının hayranları ve yakın çevresi, müzik ikonunun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını ve sahnelerdeki yerini almasını dört gözle bekliyor.

Türk pop müziğinin divası, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen güçlü duruşunu ve müzikle olan bağını koruyor. Ajda Pekkan'ın mücadelesi, hayranlarına ve takipçilerine ilham veriyor ve sanatçının en kısa sürede sağlıklı günlerine dönmesi umut ediliyor.

# istanbul

02 Şub 2024 - 16:03 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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