Şaşa ile açılan cami sessiz sedası kapatıldı

Allah sizi bildiği gibi yapsın

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yer alan ve Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan tarihi cami, uzun yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle ibadete açıldı. Ancak, caminin kapılarının bir hafta sonra sessiz sedasız yeniden kapanması, ibadet etmek isteyen vatandaşları hayrete düşürdü.

Açılış ve Kapanış Arasında Sadece Bir Hafta

İki yılda tamamlanması planlanan ancak yedi yıl süren inşaat sürecinin ardından, Bolu protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni, bölge halkı için büyük bir sevinç kaynağı olmuştu. Fakat, bu sevinç kısa sürdü. Cuma namazı kılmak için camiye gelen vatandaşlar, kapının kilitli olduğunu ve "Cami ve müştemilatında tadilat devam etmektedir" yazılı bir pankartla karşılaştı.

Tarihi Caminin Uzun Yolculuğu

Kanuni Sultan Süleyman döneminden bu yana ibadete açık olan ve birçok kez tamirat gören cami, son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon için ihaleye çıkarıldı. 2017 yılında 735 bin lira bütçe ayrılarak başlatılan restorasyon çalışmaları, aslına uygun şekilde tamamlanarak cami, yıllar sonra tekrar ibadete açıldı. Ancak, bu açılışın ardından yaşanan ani kapanış, caminin "kadersiz" olarak nitelendirilmesine neden oldu.

Vatandaşların Tepkisi ve Şaşkınlığı

Cuma namazı için camiye gelen ve kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi. "Daha geçen hafta açılmıştı" diyerek hayal kırıklıklarını dile getiren cemaat, ibadetlerini yerine getirebilmek için ilçedeki diğer camilere yönlendirildi. Bu olay, caminin ve Mudurnu'nun tarihi dokusuna yönelik ilgiyi bir kez daha artırdı.

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması

Mudurnu'daki Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin yaşadığı bu olay, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restorasyon süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Restorasyon çalışmalarının uzun sürmesi ve ani kapanışlar, bu tür değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Mudurnu'nun ve bölgenin tarihi mirasına sahip çıkılması, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için toplumsal bir çaba gerektiriyor.