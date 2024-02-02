Depremde kızını kaybetti şimdi tek eliyle gelinlik kızlara çeyiz dikiyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, birçok kişinin hayatını alt üst etti. Hatice Tümsavaş, bu felakette 7 yaşındaki kızı Elif ve 101 akrabasını yitirdi.

Ancak Tümsavaş, Adıyaman'da, bir konteyner kentte açılan bir kursta, gelinlik çağındaki kızlar için çeyiz ürünleri dikerek yaşamın acılarıyla mücadele ediyor.

Depremin Ardından Yeni Bir Başlangıç

Adıyaman'da yaşayan Tümsavaş, deprem sırasında üç çocuğuyla birlikte evlerinin enkazı altında kaldı. O gece, 7 yaşındaki kızı Elif'i kaybederken, kendisi ve diğer iki çocuğu 9 saat sonra kurtarıldı.

Sol kolunu kullanamaz hale gelen Tümsavaş, yıkımın ardından hayata tutunma ve acılarını unutma yolunda önemli bir adım attı.

El Emeği Göz Nuru: Çeyiz Ürünleri

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı K12 konteyner kentte açılan kursta, Tümsavaş ve diğer kursiyerler, usta öğreticilerin yardımıyla çeyiz ürünleri üretiyor.

Bu kurs, onlara moral ve destek sağlamanın yanı sıra, kaybettikleri her şeyin ardından yeniden güzellik yaratabilme fırsatı sunuyor.

Umut Işığında Birleşmek

Tümsavaş, kursta sadece dikiş ve nakış işleriyle uğraşmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer kursiyerlerle birlikte sıcak çay eşliğinde dertleşiyor, acıları paylaşıyor.

Yeniden yaratılan bu ürünler, hem el emeği göz nuru eserler oluyor hem de yitirilen hayatların anısına birer saygı duruşu niteliği taşıyor.